"Prezydent jest na bieżąco informowany"

Moment wybuchu w Osinach

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - poinformowało BBN na X.

Informacje dotyczące zdarzenia - zaznaczono - przekazywane są do BBN także przez instytucje rządowe, a kierownictwo biura pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prezydent RP @NawrockiKn jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim.



Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego @Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej @KosiniakKamysz. Informacje… — BBN (@BBN_PL) August 20, 2025 Rozwiń

Eksplozja pod Osinami

Obiekt, który w nocy z wtorku na środę spadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zwierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych - przekazało PAP źródło zbliżone do resortu obrony.

W związku z incydentem wszczęte zostało postępowanie, które prowadzone jest wstępnie w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.

Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych. W trwających oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych.