Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prezydent jest na bieżąco informowany"

Służby zabiezpieczają teren pola kukurydzy w miejscowości Osiny
Moment wybuchu w Osinach
Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w Osinach - podało w środę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodało, szef BBN jest po rozmowie z ministrem obrony.

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" - poinformowało BBN na X.

Informacje dotyczące zdarzenia - zaznaczono - przekazywane są do BBN także przez instytucje rządowe, a kierownictwo biura pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Eksplozja pod Osinami

Obiekt, który w nocy z wtorku na środę spadł i eksplodował pod Osinami w woj. lubelskim, to dron wojskowy, najprawdopodobniej tzw. wabik, pozbawiony głowicy bojowej, zwierający jedynie niewielką ilość materiałów wybuchowych - przekazało PAP źródło zbliżone do resortu obrony.

Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nadpalone elementy na polu kukurydzy. Tak wygląda jeden z nich

W związku z incydentem wszczęte zostało postępowanie, które prowadzone jest wstępnie w kierunku art. 163 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.

Prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych. W trwających oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych.

"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
TAGI:
Prezydent RPKarol NawrockiBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoWładysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony Narodowej
Czytaj także:
Funkcjonariusze policji w Demokratycznej Republice Konga
Trump twierdzi, że zakończył tę wojnę. Właśnie zerwano rozmowy pokojowe
Tłumy na plaży w Walencji
Koniec tanich wakacji w Europie? "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"
BIZNES
baltyk litwa shutterstock_2572416689
Jak chłodno się zrobi?
METEO
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
WARSZAWA
Elektrownia atomowa Goltech - zdj. poglądowe
Mieli zbudować elektrownię. Wycofują się z Polski
BIZNES
20241118-herbera-01
Czym jest wabik? To on mógł spaść pod Osinami
Polska
Dzieci spacerowały środkiem Sanu
Dzieci spacerowały środkiem rzeki
Rzeszów
Pijany kierowca potrącił 6-latka
Pijany kierowca potrącił 6-latka. "Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala"
Lubuskie
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Pomógł brutalnie zaatakowanej kobiecie. Już wiedzą, kim jest "anonimowy bohater"
Katowice
Nawrocki
"Nowicjusz" Nawrocki próbuje "zapędzić rząd w kozi róg"
Polska
Służy w miejscowości Osiny
"To dla nas najgroźniejsza informacja". Ekspert o eksplozji w Osinach
Polska
Wenecja
Polskie patrole w Wenecji. Policja wyjaśnia i apeluje
Top of the Top Sopot Festival 2025. Carla Fernandes z Bursztynowym Słowikiem
Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  
Kultura i styl
Wizja artystyczna asteroidy (European Southern Observatory / M. Kornmesser)
Ci goście odwiedzili Układ Słoneczny. Skąd pochodzą?
METEO
Kierowca ciężarówki zdążył wyhamować
Osiodłany koń bez jeźdźca na drodze szybkiego ruchu
Lublin
Kopalnia Rudna
Wstrząs w kopalni. Operator maszyny był uwięziony
Wrocław
Drifterzy krążyli wokół pary młodej na skrzyżowaniu
Drifterzy krążyli wokół młodej pary na skrzyżowaniu. Nagranie już w rękach policji
Trójmiasto
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Kamperem uszkodził dwa auta, sędzia za kierownicą. Jest reakcja ministra
Wrocław
Posiedzenie rządu
"Awantura" podczas posiedzenia rządu. "Dawno takiej nie widziałem"
PODCAST POLITYCZNY
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
WARSZAWA
Konin
Chińska firma przejęła fabrykę w Polsce. Zatrudnienie znajdzie kilkaset osób
BIZNES
Grupa Azoty Police
Dwóch pracowników spadło z rusztowania, jeden z nich zmarł
Szczecin
imageTitle
Stracił Tour de Pologne. Diagnoza poważniejsza, niż się wydawało
EUROSPORT
shutterstock_2213699725
Ogromna kumulacja rozbita. Rekordowa wygrana
BIZNES
Kornelia Wieczorek
Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarek 2025 - terminarz, wyniki i tabele
EUROSPORT
Wybuch w polu kukurydzy
Eksplozja tajemniczego obiektu. Wstępne ustalenia prokuratury
Lublin
ZUS
Zanosiła obiad mężowi, ZUS zażądał 60 tysięcy złotych. "Najbardziej absurdalna wygrana"
BIZNES
imageTitle
Pobudka z kolejnym tytułem? O której gra Iga Świątek
EUROSPORT
Moskwa
Rosja wykorzystuje "bardzo specjalny mechanizm"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica