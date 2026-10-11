Szatan, demony i złe moce. Polska moda na egzorcyzmy

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We wrześniu opisaliśmy sprawę trzech egzorcyzmowanych w młodości kobiet, które pozwały Kościół. To prawdopodobnie pierwsza tego typu sprawa w Polsce, bo kobiety domagają się zadośćuczynienia za nadużycia nie od samych egzorcystów, ale od diecezji i zakonów, w których działali.
- Już w 2017 roku ostrzegałem biskupów, że liczba ofiar różnego rodzaju nadużyć religijnych, m.in. niewłaściwie sprawowanych egzorcyzmów, może przewyższyć liczbę ofiar pedofilii klerykalnej. Cena, jaką zapłaci za to Kościół katolicki w Polsce, będzie bardzo wysoka - uważa ks. prof. Andrzej Kobyliński, filozof z UKSW w Warszawie, który od 25 lat zajmuje się naukowo problemami przestępstw seksualnych i psychomanipulacji religijnej.
Skąd ta popularność egzorcyzmów?
"Do lat 90. temat egzorcyzmów nie istniał"
"Ojciec John Bashobora, charyzmatyczny kapłan z Ugandy, nauczał o uzdrowieniu, modlił się o uzdrowienie fizyczne i duchowe, wywoływał tych, których uzdrowił. Ludzie dawali świadectwa uzdrowienia: kobieta na wózku inwalidzkim wstała, kilka osób, które zostało uwolnionych od myśli samobójczych, podniosło ręce".