Zmarł Edward Linde-Lubaszenko

W niedzielę zmarł wybitny aktor i pedagog Edward Linde-Lubaszenko – poinformowała rodzina aktora.

"Żegnaj, tato" - napisał syn zmarłego, Olaf Lubaszenko, w poście na Instagramie.

Aktor i profesor

Linde-Lubaszenko od 1973 r. związany był z Teatrem Starym w Krakowie, zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach Teatru Telewizji.

Linde-Lubaszenko był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis

