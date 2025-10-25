Dzisiaj "konwencja zjednoczeniowa" Źródło: TVN24

Do zjednoczenia trzech ugrupowań miało dojść już wcześniejszą jesienią, jednak sprawę opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a potem negocjacje, zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostatecznie "zielone światło" połączeniu w zeszłym tygodniu dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz.

Na sobotniej konwencji krajowej PO, określanej jako "zjednoczeniowa", ujawniona ma być nowa nazwa partii oraz jej logo. Rozpocznie się w południe.

Wszystko wskazuje na to, że politycy będą chcieli zjednoczyć się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej - funkcjonującej od lat nazwy, która jest nazwą klubu parlamentarnego i była nazwą koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r. Prawdopodobne jest również, że nowym logiem będzie biało-czerwone serce, które stało się znakiem rozpoznawczym parlamentarzystów KO.

Spodziewane jest, że obok premiera, szefa PO Donalda Tuska, głos w sobotę zabiorą szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, którzy mają otrzymać stanowiska we władzach centralnych nowej partii.

Zjednoczenie bez Zielonych

W połączeniu udziału nie weźmie czwarty filar KO, czyli Zieloni. W przyjętym w czwartek stanowisku Rady Krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

