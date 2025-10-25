Logo strona główna
Dzisiaj "konwencja zjednoczeniowa"

Tusk, Szłapka, Nowacka
Dzisiaj "konwencja zjednoczeniowa"
Źródło: TVN24
W sobotę w południe zbierze się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej. Ma ona rozpocząć proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Podczas wydarzenia ujawniona ma być nazwa nowej partii oraz jej logo.

Do zjednoczenia trzech ugrupowań miało dojść już wcześniejszą jesienią, jednak sprawę opóźniły najpierw wydarzenia krajowe, a potem negocjacje, zwłaszcza na szczeblu regionalnym. Ostatecznie "zielone światło" połączeniu w zeszłym tygodniu dał zarząd Platformy Obywatelskiej, który w ten piątek, tuż przed konwencją, zebrał się jeszcze raz.

Na sobotniej konwencji krajowej PO, określanej jako "zjednoczeniowa", ujawniona ma być nowa nazwa partii oraz jej logo. Rozpocznie się w południe.

To koniec Nowoczesnej. Czas na "kolejny etap"
To koniec Nowoczesnej. Czas na "kolejny etap"

Wszystko wskazuje na to, że politycy będą chcieli zjednoczyć się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej - funkcjonującej od lat nazwy, która jest nazwą klubu parlamentarnego i była nazwą koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych z 2019 oraz 2023 r. Prawdopodobne jest również, że nowym logiem będzie biało-czerwone serce, które stało się znakiem rozpoznawczym parlamentarzystów KO.

Spodziewane jest, że obok premiera, szefa PO Donalda Tuska, głos w sobotę zabiorą szef Nowoczesnej Adam Szłapka oraz szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, którzy mają otrzymać stanowiska we władzach centralnych nowej partii.

Zjednoczenie bez Zielonych

W połączeniu udziału nie weźmie czwarty filar KO, czyli Zieloni. W przyjętym w czwartek stanowisku Rady Krajowej "z zadowoleniem odnotowano", że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska uznają "programową i tożsamościową odrębność" tej partii będącej częścią Europejskiej Partii Zielonych.

Platforma Obywatelska

"Dawaliśmy pod zastaw nasze mieszkania, bo nic więcej nie mieliśmy"

Autorka/Autor: ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Polska

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica