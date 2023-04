Dzieci w kryzysie psychicznym. Tomasz Rowiński o tym, co powinno zaniepokoić rodziców

To, co powinno rodziców zaniepokoić, to nagła zmiana w zachowaniu dziecka. To jest ten moment, kiedy rodzice powinni zwrócić uwagę i zacząć rozmawiać z dzieckiem - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 doktor Tomasz Rowiński, psycholog, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Komentował raport o stanie zdrowia młodzieży Fundacji Unaweza.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Fundacja Unaweza, założona przez dziennikarkę, działaczkę społeczną i podróżniczkę Martynę Wojciechowską, opublikowała raport o zdrowiu psychicznym młodych ludzi. Wynika z niego, że co trzeci uczeń ma objawy depresji, co piąty nie ma chęci do życia, a prawie dziewięć procent podjęło próbę samobójczą.

Tomasz Rowiński, psycholog, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powiedział w sobotę w "Jeden na jeden", że "raport pokazuje, że dwa kluczowe wymiary dla zdrowia psychicznego, czyli relacje i poczucie sprawczości, rozwój są u 13-14-letniej młodzieży na bardzo niskim poziomie i to jest zatrważające".

"Nie nadążamy za zmianami po pandemii"

Pytany, dlaczego w Polsce uczniowie, nastolatkowie dzisiaj w Polsce tak źle siebie widzą i oceniają, powiedział, że jednym z czynników jest kryzys rodziny. Dodał, że w raporcie mówi się o tak zwanym "wypaleniu rodzicielskim".

- Druga rzecz to jest szkoła, która nie radzi sobie z sytuacją po pandemii i z tym, jak pandemia przyspieszyła pewne procesy też w obszarze kryzysu zdrowia psychicznego. Trzecia rzecz to jest brak zmiany. My po pandemii nie możemy działać jak dotychczas. To widać w ochronie zdrowia czy oświacie. Nie nadążamy za zmianami, które się zadziały po pandemii - mówił Rowiński.

Psycholog: rodziców powinna zaniepokoić nagła zmiana w zachowaniu dziecka

Został zapytany, kiedy rodzice powinni czuć się zaniepokojeni. Powiedział, że "jeżeli dziecko coś utraciło i się smuci, to jest normalna reakcja". - To, co powinno rodziców zaniepokoić, to nagła zmiana w zachowaniu dziecka. Czyli było towarzyskie, chodziło na imprezy i nagle czyta książki, siedzi w domu, zamyka się w swoim pokoju. Albo było bardziej introwertyczne, czytało książki, siedziało w domu i nagle zaczyna imprezować i jeździć z kolegami do Sopotu - wyjaśnił.

Jak mówił, "to jest ten moment, kiedy rodzice powinni zwrócić uwagę i zacząć rozmawiać z dzieckiem".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kab

Źródło: TVN24