Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany

W piątek podczas konferencji prasowej ministra kultury Marta Cienkowska oświadczyła, że "chce uciąć spekulacje pojawiające się w mediach na temat sytuacji w Instytucie Pileckiego". - To, co wydarzyło się w Instytucie Pileckiego mogło skrzywdzić wiele osób i wiem, że kobietom w Polsce nie jest łatwo w sytuacjach zawodowych - powiedziała.

W trakcie prezentowania wyników postępowania wyjaśniającego w Instytucie Pileckiego, Cienkowska poinformowała, że zdecydowała o odwołaniu jego dyrektorka profesora Krzysztofa Ruchniewicza.

- Głównym powodem mojej decyzji jest niedopełnienie obowiązków w zakresie umożliwienia statutowego funkcjonowania Instytutu Pileckiego poprzez wadliwe zamierzenia programowe, wadliwą politykę komunikacyjną i wadliwe decyzje zarządcze - powiedziała.

Cienkowska podjęła także decyzję o powołaniu na stanowisko dyrektora Instytutu Karola Madaja. - Dobrze zna Instytut Pileckiego. Pracował także w Instytucie Pamięci Narodowej, w Muzeum Historii Polski, a także pełnił obowiązki dyrektora i był dyrektorem Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowie Mazowieckiej - wyjaśniała.

Ruchniewicz był szefem Instytutu Pileckiego od listopada 2024 roku. W sierpniu zwolnił ze stanowiska szefową IP w Berlinie Hannę Radziejowską. Radziejowska w trakcie poufnej korespondencji z resortem kultury w marcu zgłaszała swoje obawy dotyczące planowanego seminarium przez organizowanego przez Ruchniewicza. 3 kwietnia pracownik MKiDN poinformował ją, że jej zgłoszenie jest objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów. MKiDN twierdzi jednak, że Radziejowskiej nigdy nie przysługiwała taka ochrona, ponieważ status przyznał pracownik, który nie miał do tego uprawnień.

