Dwóch sędziów odsuniętych. Rzecznik Sądu Najwyższego: jak im nie pasuje, niech złożą urząd

Stępkowski: jeśli dwóm sędziom nie pasują ramy prawne to nie rozumiem, co robią jeszcze w Sądzie Najwyższym Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od czasu rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów prezydenckich, które wygrał kandydat PiS Karol Nawrocki, pojawiają się medialne doniesienia o nieprawidłowościach dotyczących liczenia głosów w niektórych komisjach.

W poniedziałek w Radiu ZET pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska poinformowała, że do SN wpłynęło ponad 50 tysięcy protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP.

CZYTAJ TEŻ: Anomalie w komisjach i protesty wyborcze. Co wiemy i co dalej

Jak wynika z wokandy Sądu Najwyższego, dwa posiedzenia jawne, dotyczące protestów przeciwko wyborowi prezydenta RP, wyznaczono w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na 27 czerwca o godzinie 9 oraz 11. W myśl wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie jest sądem.

Rzecznik Sądu Najwyższego: dwóch sędziów regularnie zawiesza postępowania

W poniedziałek rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski potwierdził, że dwóch sędziów tej izby zostało odsuniętych od orzekania w sprawie protestów wyborczych. Jak przekazała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, chodzi o sędziów Leszka Boska i Grzegorza Żmija.

- Zależy nam na rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych i podjęciu uchwały w przedmiocie ważności wyboru prezydenta. Natomiast dwóch sędziów zawiesza regularnie postępowania, uniemożliwiając procedowanie w tych sprawach - mówił Stępkowski.

Na uwagę reporterki, że ci sędziowie powołują się na orzecznictwo TSUE w sprawie nieuznawanej izby, Stępkowski odparł, że sprawa jest "bardziej złożona".

- Przede wszystkim mamy do czynienia z sytuacją, w której ci sędziowie odmawiają orzekania, uznają, że izba nie powinna funkcjonować w takiej formie - mówił dalej.

"Nie rozumiem, co robią jeszcze w Sądzie Najwyższym"

Rzecznik ocenił również, że "jeżeli tym sędziom nie pasują ramy instytucjonalne i ramy prawne, w których funkcjonuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powinni złożyć urząd". - Nie ma innych ram prawnych. Władza ustawodawcza nie zdecydowała się na zmianę ustawy o Sądzie Najwyższym. Dopóki ta ustawa obowiązuje w takim kształcie, w jakim obowiązuje, Sąd Najwyższy musi działać w oparciu o te przepisy w granicach i na podstawie tych przepisów prawa - przekonywał Stępkowski.

Jego zdaniem "niedopuszczalna jest sytuacja, w której Sąd Najwyższy powiedziałby, że nie będzie stosował obowiązującego prawa, ponieważ coś mu się nie podoba".

- Jeżeli ci sędziowie wychodzą z założenia, że nie będą stosowali prawa obowiązującego, to nie rozumiem, co robią jeszcze w Sądzie Najwyższym - powiedział. Jednocześnie Stępkowski przekonywał, że Sąd Najwyższy musi wywiązać się w terminie z rozpoznania protestów wyborczych. - W tym wypadku konstytucyjne i ustawowe zadania Sądu Najwyższego polegają na terminowym rozpoznaniu protestów wyborczych i podjęciu uchwały w przedmiocie ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówił dalej.

Sędzia Leszek Bosek Źródło: Rafał Guz/PAP

Jeden z wyłączonych sędziów: działanie niezgodne z przepisami

Sędzia Leszek Bosek, odpowiadając mailowo na pytania Katarzyny Gozdawy-Litwińskiej, przyznał, że zarządzenia prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Krzysztofa Wiaka, w sprawie pominięcia niektórych sędziów w przydziale spraw wyborczych, "mogą mieć wpływ na orzecznictwo Sądu Najwyższego, tak jak na orzecznictwo może mieć wpływ komponowanie składów "z klucza''. Dodał, że od sędziego sprawozdawcy oraz wyznaczonego składu zależą bowiem zarządzenia wydawane w poszczególnych sprawach, w tym czynności dowodowe.

Sędzia wskazuje, że takie zarządzenia są niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, między innymi z konstytucją i ustawą o Sądzie Najwyższym. Przekazał, że o wydaniu tych zarządzeń został zawiadomiony rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego.

Sędzia Bosek wskazał, że w sprawie wyłączania sędziów od niektórych spraw powinny się wypowiedzieć osoby, które wybrały sprawy, z których należy wyłączyć "nieprawomyślnych" sędziów SN.

Jednocześnie dodał, że orzeczenia w sprawie protestów "nie wiążą Sądu Najwyższego orzekającego w składzie całej izby o ważności wyborów, a o ważności wyborów będzie orzekać cały skład izby, także sędziowie pominięci w przydziale spraw protestowych". "Postulować należy, aby o ważności wyborów orzekał, tak jak w innych państwach UE, Sąd Najwyższy w pełnym składzie, a składy do rozpoznawania protestów wyborczych i innych spraw publicznych były losowane. Zwiększałoby to maksymalnie publiczną wiarygodność procesu wyborczego i umacniało stabilność i ciągłość konstytucyjnych władz RP" - dodał na zakończenie swojej odpowiedzi sędzia Bosek.

Wątpliwości wokół Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty w składzie trzech sędziów, w postępowaniu nieprocesowym. Po rozpoznaniu wszystkich - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą - SN w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP. Uchwała w tej sprawie zapada na jawnym posiedzeniu w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego powinno zapaść to rozstrzygniecie, jest 2 lipca.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powstała na mocy ustawy o SN z 2017 roku, przyjętej w czasach rządów PiS-u, i tworzą ją osoby powołane po tymże roku na sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej także po zmianach wprowadzonych w czasach rządów partii Jarosława Kaczyńskiego.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo