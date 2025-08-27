Dwa ciała w Alpach. Rzecznik MSZ: to mogą być Polacy

Dwa ciała w Alpach szwajcarskich. Rzecznik MSZ: to mogą być Polacy Źródło: TVN24

Rzecznik MSZ mówił w środę przed południem na konferencji prasowej, że "od paru dni informujemy o poszukiwaniach dwójki Polaków, których samochód został znaleziony w Alpach szwajcarskich".

Rzecznik MSZ: to mogą być ciała Polaków

- Nasza placówka otrzymała wczoraj wiadomość od służb poszukiwawczych i policji szwajcarskiej, że podczas kolejnego przelotu poszukiwawczego zostały zlokalizowane w masywie szczytu Weissmies ciała dwóch osób, które mogą być naszymi obywatelami - powiedział.

Dodał, że "jedna z tych osób była na ścianie, druga niżej".

Jak przekazał Wroński, "ciała zostały sprowadzone na dół". - Zostały przywiezione do Berna, gdzie zostanie dokonana identyfikacja. Czyli na razie nie mamy potwierdzenia, że są to zwłoki naszych obywateli, ale wiele wskazuje, że tak może być - zaznaczył.

Dodał, że miejscowa prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.

