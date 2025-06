Duda po rozmowie z Sikorskim: myślę, że to sobie wyjaśniliśmy

Duda o spotkaniu z Sikorskim Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: W środę szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka potwierdziła, że do Kancelarii trafiły dokumenty z MSZ ws. odwołania z placówek trzech ambasadorów.

Prezydent Andrzej Duda ocenił to jako "troszkę bulwersujące", a następnie spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Po spotkaniu prezydent wyraził nadzieję, że osiągną w tej sprawie porozumienie.

W środę szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka potwierdziła, że do Kancelarii trafiły dokumenty z MSZ ws. odwołania z placówek trzech ambasadorów: Jakuba Kumocha - ambasadora w Chinach, Adama Kwiatkowskiego - ambasadora RP w Watykanie i Pawła Solocha - ambasadora w Rumunii. Wszyscy trzej to byli współpracownicy prezydenta, w przeszłości związani z Kancelarią oraz – w przypadku Solocha – BBN.

"Wpłynęły do Kancelarii Prezydenta dokumenty, informujące o takim zamiarze pana ministra Sikorskiego. To jest etap tzw. konwentu spraw zagranicznych, kiedy jest wyrażana decyzja. Trudno sobie wyobrazić, by decyzja i stanowisko pana prezydenta w tej sprawie była inna niż negatywna. I nie chodzi o to, że to są byli współpracownicy pana prezydenta z Kancelarii, tylko o to, jak wykonują swoje obowiązki" – powiedziała Paprocka.

Prezydent: myślę, że wyjaśniliśmy sobie te kwestie

Na marginesie szczytu NATO w Hadze prezydent Andrzej Duda został zapytany w środę w rozmowie z dziennikarzami o sytuację związaną z nominacjami ambasadorskimi.

Prezydent stwierdził w środę, że "musi porozmawiać" o tej sprawie z ministrem Sikorskim. - Ostatnio w dziwny sposób zmienił zdanie w stosunku do naszych ustaleń, to jest troszkę bulwersujące – powiedział prezydent. Zarówno on, jak i szef MSZ są w Hadze.

Podczas kolejnego spotkania z dziennikarzami Duda został zapytany, czy już spotkał się z Sikorskim. - Tak, dzisiaj rozmawialiśmy nawet dosyć długo z panem ministrem. Mam nadzieję, że osiągniemy w tej sprawie porozumienie - powiedział.

- Ja panu ministrowi wyjaśniłem pewne kwestie, doprecyzowałem. Być może były tam pewne nieporozumienia, a nawet pewne elementy dezinformacji, ale bezpośrednia rozmowa pomiędzy nami myślę, że wiele wyjaśniła i mam nadzieję, że to się rozwiąże pomyślnie. Troszkę byłem zaniepokojony tą sytuacją, bo myśmy już jakiś czas temu osiągnęli kompromis i ja przecież podpisywałem te nominacje ambasadorskie w ostatnim czasie. Podpisałem ich dużo i w tej chwili dalsze procedujemy. Była to dla mnie sytuacja zupełnie niespodziewana, mówiąc szczerze wręcz dziwna. Ale myślę, że wyjaśniliśmy sobie te kwestie dzisiaj - stwierdził prezydent.

Spór o ambasadorów

Spór między MSZ a prezydentem Dudą o powoływanie ambasadorów trwa od marca 2024 r. Sikorski zdecydował wówczas, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Prezydent podkreślił natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

Pat trwał rok. Były wzloty i upadki. Czy to koniec sporu o ambasadorów? Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy ze względu na konflikt nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires - taka sytuacja jest np. w USA, gdzie były szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego. Prezydent Duda wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie uważa Klicha za odpowiednią postać na stanowisku ambasadora w USA.

Konstytucja stanowi, że prezydent mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Ustawa o służbie zagranicznej mówi, że ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez premiera. Minister spraw zagranicznych przed skierowaniem wniosku zasięga opinii Konwentu Służby Zagranicznej. W skład Konwentu wchodzą: minister spraw zagranicznych lub wskazany przedstawiciel jako przewodniczący; szef Służby Zagranicznej; przedstawiciel kancelarii prezydenta oraz przedstawiciel kancelarii premiera.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo