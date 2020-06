"Jesteśmy w stanie podołać pod względem intelektualnym". Prezydent o inwestycji Google'a w Polsce

- Dzisiaj oficjalnie firma Google opublikowała informację, że będzie także inwestowała w centrum nowoczesnych technologii w Polsce, również technologii informatycznych. To będzie jeszcze większa inwestycja niż inwestycja firmy Microsoft - mówił w Ogrodzie Różanym Białego Domu Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił się do Donalda Trumpa: - Nie mam wątpliwości, że te amerykańskie inwestycje i ten dodatkowy impuls inwestycyjny, który mają w tej chwili amerykańskie firmy, wynika z bardzo skutecznej polityki, którą razem prowadzimy, a która zwiększa poczucie bezpieczeństwa, i obywateli w Polsce, i poczucie bezpiecznego inwestowania w naszym kraju, za co ogromnie dziękuję, bo to rzecz jasna oznacza nowe miejsca pracy w bardzo nowoczesnej gałęzi, jaką są technologie informatyczne.