Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dron nad Belwederem i budynkami rządu. Nowe informacje

shutterstock_1232762641
Dron nad Belwederem i budynkami rządu. Dobrzyński o zatrzymanych w sprawie
Źródło: TVN24
Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali, wykryli osoby, które były operatorami drona - mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Komentował poniedziałkowy incydent z dronem operującym nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie. Zatrzymani w tej sprawie zostali 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że "funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali, wykryli osoby, które były operatorami tego drona". - Jest to młoda Białorusinka i jej dwudziestoparoletni kolega z Ukrainy. Te osoby były bezpośrednio zatrzymane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Została powiadomiona policja, która też przyjechała na miejsce i przejęła te osoby - dodał.

Reporter TVN24 Jan Piotrowski dowiedział się, że zatrzymani to 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka. Tę informację potwierdziła policja. Szef rządu informował w poniedziałek wieczorem o zatrzymaniu dwóch obywateli Białorusi.

Dron nad budynkami rządu. Wiceszef MSWiA: użyto pewnych technik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dron nad budynkami rządu. Wiceszef MSWiA: użyto pewnych technik

Dobrzyński mówił, że zatrzymani "składają wyjaśnienia bezpośrednio w jednostce policji". - Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzymają rękę na pulsie i też sprawdzają, czym kierowały się te osoby, puszczając drona w strefie zakazanej - podkreślił.

Dobrzyński: dementujemy pogłoski, że to zmasowana akcja szpiegowska

Pytany, czy już wiadomo, jak zatrzymani się tłumaczyli, powiedział, że nie wie. Zaznaczył, że czynności cały czas trwają.

- Dementujemy pogłoski, że jest to jakaś zmasowana akcja szpiegowska. Na tym etapie tego nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić - powiedział Dobrzyński.

- To są młodzi ludzie, być może to wynikało z beztroski, być może z niewiedzy, być może z tego, że chcieli zrobić jakiś film tutaj nad Łazienkami (Królewskimi). Tym bardziej że byli w parku łazienkowskim i stamtąd ten dron był puszczany - kontynuował.

- Ważne jest, żeby państwo zadziałało, funkcjonariusze państwa zadziałali prawidłowo - ocenił rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Prokuratura: okoliczności przemawiają za złamaniem przepisów prawa lotniczego

Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej w Komendzie Stołecznej Policji przekazała, że policjanci zabezpieczyli drona, którego użytkowali zatrzymani. - Prowadzą obecnie czynności w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze - wyjaśniła policjantka.

Artykuł ten mówi, że kto, wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do pięciu lat.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że w tej sprawie właściwe służby analizują materiał dowodowy. - Na tym etapie materiał dowodowy i okoliczności zdarzenia przemawiają za złamaniem przepisów prawa lotniczego, a nie za popełnieniem zbrodni szpiegostwa - dodał. Zaznaczył, że prokuratura spodziewa się przekazania materiałów w środę.

Zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi i infrastrukturą krytyczną

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi i innymi obiektami infrastruktury krytycznej. Na takich obiektach są specjalne oznakowania – tabliczki z informacją o zakazie lotów dronów. Każdy operator drona, który ma uprawnienia, w specjalnej aplikacji może też sprawdzić, gdzie mogą, a gdzie nie mogą latać drony.

Każdy lot należy zgłosić za pomocą aplikacji DroneTower. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dostępna mapa DroneMap z zaznaczonymi strefami, m.in. w których obowiązuje zakaz lotów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
DronyJacek Dobrzyński
Czytaj także:
Wenecja
Turyści wyrzuceni z Wenecji z czasowym zakazem powrotu
Świat
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Wyjątkowo wysokie ceny" dla polskich odbiorców. Ministerstwo reaguje
BIZNES
42 min
1609_cnb_braun_monika
PremieraSiostra Grzegorza Brauna: w jego żyłach też płynie żydowska krew, jest mieszańcem tak jak ja
Czarno na białym
Sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. Są ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Mistrz świata ma zagrać w ekstraklasie
EUROSPORT
imageTitle
Liga Mistrzów wraca w pełnej krasie. Wszystkie zmiany i nowinki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek w Witowicach Dolnych
Zderzyły się dwa auta, nie żyje młoda kobieta
Kraków
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
WARSZAWA
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Niemal dwa tysiące polskich pracodawców jest gotowych na zmianę"
BIZNES
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
WARSZAWA
imageTitle
Nie żyje polski piłkarz. Miał 28 lat
EUROSPORT
Pijany obywatel Ukrainy spowodował wypadek
Pijany i bez prawa jazdy doprowadził do wypadku. Został deportowany
Opole
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie
Trump "będzie nadal próbował". Ma spotkać się z Zełenskim
Świat
Julia Swyrydenko
Potężna luka. Ukraina rozmawia z partnerami
BIZNES
Chmury mammatus na Kędzierzynem-Koźlem
"Worki" na niebie o poranku. Skąd się wzięły
METEO
imageTitle
Trener mistrzów Europy nie świętował tytułu. Trafił do szpitala
EUROSPORT
Model szkoleń wojskowych miał być "do końca marca"
Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?
Michał Istel
2023-04-05T053508Z_1_LVA003238803042023RP1_RTRWNEC_0_2388-UKRAINE-CRISIS-YAHIDNE-ZELENSKIY-CLIP2-0003
Horror mieszkańców wsi. "Rozkazy wydawali Klon i Pająk"
Świat
Friedrich Merz, Karol Nawrocki
Najpierw prezydent, teraz kanclerz. Rozmowy Nawrockiego w Berlinie
Świat
imageTitle
Wyznanie rywalki Świątek. "Mam tendencję do autodestrukcji"
EUROSPORT
Budowa schronów to zadanie na dekady (zdj. ilustracyjne)
Prawie cztery tysiące kontroli i ani jednego pełnoprawnego schronu
Łódź
Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia
Bił i groził żonie i kilkuletnim dzieciom. Zabrał telefon, by nie mogła wezwać pomocy
Lublin
Gwałtowna powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Całe wsie i targowiska pod wodą. "Nic nie zostało"
METEO
Izraelskie czołgi na granicy z Gazą
"Gaza płonie". Netanjahu potwierdził rozpoczęcie ofensywy
Świat
Conor McGregor i Donald Trump w Białym Domu
Gwiazdor MMA rezygnuje z udziału w wyborach prezydenckich
Świat
1609N097V FOTY SW OBAJTEK-0006
"Praktycznie nowe miasto" ma powstać na Mazurach. "Inwestycja była ukrywana"
madryt hiszpania shutterstock_1344720185
Zapowiadają dopłaty do wynajmu. Mają poprawić dostęp młodych do mieszkań
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
METEO
Waldemar Buda
Europoseł o "ostrzelaniu" jego auta. Jest komunikat policji
Świat
Policyjny pościg w Gdyni
Podczas pościgu uderzył w dwa radiowozy, padły strzały
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica