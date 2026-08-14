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Dowódca ORP Wicher: ten okręt daje nam nową zdolność

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ORP Wicher zwodowany. 13 sierpnia 2026 roku
Dowódca ORP Wicher: to Mercedes wśród okrętów nawodnych tej klasy
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
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Sensory, uzbrojenie i system dowodzenia - w tych trzech aspektach okręty z programu Miecznik będą z najwyższej światowej półki. - Fregata ORP Wicher to Mercedes wśród okrętów swojej klasy - ocenił komandor porucznik Grzegorz Galikowski, dowódca nowej jednostki.

W środę w Stoczni Wojennej w Gdyni najważniejsi urzędnicy państwowi, w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, wzięli udział w ceremonii chrztu fregaty ORP Wicher - pierwszej z trzech zamówionych dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik.

- Wicher jest to skok milowy dla nas, dla marynarzy, dla polskiej marynarki, dla zdolności marynarki na Bałtyku - powiedział na antenie TVN24 BiS dowódca tego okrętu komandor porucznik Grzegorz Galikowski.

Chrzest ORP Wicher, 12 sierpnia 2026 roku
Chrzest ORP Wicher, 12 sierpnia 2026 roku
Źródło zdjęcia: Andrzej Jackowski/PAP

Wojskowy wskazał, że o wartości bojowej okrętu świadczą jego sensory, jak radary i sonary, jego uzbrojenie, a także zainstalowany system dowodzenia. - W tych trzech aspektach Miecznik uzyska sprzęt i uzbrojenie z najwyższej światowej półki. Nie boję się określenia, że jest to [ORP Wicher - red.] Mercedes wśród okrętów nawodnych tej klasy - powiedział Galikowski.

ORP Wicher daje "nową zdolność" Marynarce Wojennej

Zapytany o rolę nowej jednostki, komandor odpowiedział, że fregaty są uniwersalne.

- Okręt ten będzie mógł w każdej domenie sprostać wymaganiom na najwyższym poziomie. A mówimy tutaj o zwalczaniu okrętów podwodnych, przeciwdziałaniu celom nawodnym oraz ochronie przeciwlotniczej. Będzie też przygotowany do odparcia możliwego zagrożenia asymetrycznego. Mam tutaj na myśli drony. Będzie to również okręt, który będzie mógł wspierać aktywnie działania sił specjalnych - wymienił Galikowski.

Komandor porucznik Grzegorz Galikowski
Komandor porucznik Grzegorz Galikowski
Źródło zdjęcia: TVN24 BiS

ORP Wicher daje też "nową zdolność marynarce". - Będzie to również platforma dowodzenia. Myśmy tego wcześniej nie mieli, natomiast Wicher i kolejne dwa okręty tego projektu [Burza i Huragan - red.] będą mogły stanowić bazę dla sztabów narodowych, międzynarodowych - wyjaśnił oficer.

ORP Wicher zwodowany. 13 sierpnia 2026 roku
ORP Wicher zwodowany. 13 sierpnia 2026 roku
Źródło zdjęcia: Andrzej Jackowski/PAP

- Nie możemy oczywiście, zapominać, że nad Bałtykiem mamy obwód królewiecki, a tam mieści się bardzo silna Flota Bałtycka. Nie możemy tego zagrożenia minimalizować. Natomiast na tym etapie bardziej staramy się odpowiadać na zagrożenia asymetryczne. Mówimy tu o wszelkich zagrożeniach dla naszej infrastruktury krytycznej, na które aktualnie Marynarka Wojenna aktywnie odpowiada w ramach operacji Zatoka - przekazał komandor Galikowski.

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Tagi:
Wojsko PolskieMarynarka Wojenna RP
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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