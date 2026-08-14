Polska Dowódca ORP Wicher: ten okręt daje nam nową zdolność Filip Czerwiński |

Dowódca ORP Wicher: to Mercedes wśród okrętów nawodnych tej klasy Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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W środę w Stoczni Wojennej w Gdyni najważniejsi urzędnicy państwowi, w tym prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, wzięli udział w ceremonii chrztu fregaty ORP Wicher - pierwszej z trzech zamówionych dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik.

- Wicher jest to skok milowy dla nas, dla marynarzy, dla polskiej marynarki, dla zdolności marynarki na Bałtyku - powiedział na antenie TVN24 BiS dowódca tego okrętu komandor porucznik Grzegorz Galikowski.

Chrzest ORP Wicher, 12 sierpnia 2026 roku Źródło zdjęcia: Andrzej Jackowski/PAP

Wojskowy wskazał, że o wartości bojowej okrętu świadczą jego sensory, jak radary i sonary, jego uzbrojenie, a także zainstalowany system dowodzenia. - W tych trzech aspektach Miecznik uzyska sprzęt i uzbrojenie z najwyższej światowej półki. Nie boję się określenia, że jest to [ORP Wicher - red.] Mercedes wśród okrętów nawodnych tej klasy - powiedział Galikowski.

ORP Wicher daje "nową zdolność" Marynarce Wojennej

Zapytany o rolę nowej jednostki, komandor odpowiedział, że fregaty są uniwersalne.

- Okręt ten będzie mógł w każdej domenie sprostać wymaganiom na najwyższym poziomie. A mówimy tutaj o zwalczaniu okrętów podwodnych, przeciwdziałaniu celom nawodnym oraz ochronie przeciwlotniczej. Będzie też przygotowany do odparcia możliwego zagrożenia asymetrycznego. Mam tutaj na myśli drony. Będzie to również okręt, który będzie mógł wspierać aktywnie działania sił specjalnych - wymienił Galikowski.

Komandor porucznik Grzegorz Galikowski Źródło zdjęcia: TVN24 BiS

ORP Wicher daje też "nową zdolność marynarce". - Będzie to również platforma dowodzenia. Myśmy tego wcześniej nie mieli, natomiast Wicher i kolejne dwa okręty tego projektu [Burza i Huragan - red.] będą mogły stanowić bazę dla sztabów narodowych, międzynarodowych - wyjaśnił oficer.

ORP Wicher zwodowany. 13 sierpnia 2026 roku Źródło zdjęcia: Andrzej Jackowski/PAP

- Nie możemy oczywiście, zapominać, że nad Bałtykiem mamy obwód królewiecki, a tam mieści się bardzo silna Flota Bałtycka. Nie możemy tego zagrożenia minimalizować. Natomiast na tym etapie bardziej staramy się odpowiadać na zagrożenia asymetryczne. Mówimy tu o wszelkich zagrożeniach dla naszej infrastruktury krytycznej, na które aktualnie Marynarka Wojenna aktywnie odpowiada w ramach operacji Zatoka - przekazał komandor Galikowski.