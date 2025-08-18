Logo strona główna
Polska
|

Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta

Piotr Szostak
Piotr Szostak
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Źródło: Piotr Polak / PAP
W wyniku kontroli unijnej agencji OLAF świętokrzyski samorząd musi zwrócić ponad cztery miliony złotych, które przyznał lokalnej spółce. Ujawniamy, jak do tego doszło i jakie konkretnie zarzuty mają kontrolerzy. Jak ustalił portal tvn24.pl, to nie jedyna dotacja, którą musi zwrócić spółka należąca do zięcia marszałkini województwa.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jakie były kulisy podpisania przez obecną marszałkinię województwa świętokrzyskiego umowy na dotację ze spółką jej późniejszego zięcia?
  • Z ustaleń tvn24.pl wynika, że kontrolerzy OLAF zwrócili m.in. uwagę nie tylko na konflikt interesów wynikający z powiązań rodzinnych, ale na zbyt słabe zabezpieczenie dotacji. Dofinansowanie było bowiem zabezpieczone nieruchomością, której wartość była znacznie poniżej wymagań.
  • Dofinansowanie przyznane przez świętokrzyski samorząd, pozwoliło firmie zbudować halę o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, a w konsekwencji ubiegać się o kolejną dotację, którą teraz też, jak ustaliśmy, musi zwrócić.
  • Renata Janik twierdzi, że dopiero w 2022 roku powzięła świadomość, że podpisała umowę ze swoim zięciem. W 2021 r. sprawą tego dofinansowania zainteresowało się CBA.

Wielki, pastelowy portret papieża Jana Pawła II przyciąga wzrok każdego, kto wchodzi do gabinetu Renaty Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego. Po lewej stronie od wejścia, na komodzie, stoją porcelanowe figurki aniołków.

Dla Renaty Janik rodzina - jak często powtarza - jest najważniejsza. Rodzina daje jej "siłę i energię". - Człowiek może w życiu unieść tyle, na ile ma przy sobie silną rodzinę - mówiła podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który w 2022 roku przeszedł ulicami Kielc.

Dzięki wnukom - jak opowiadała w programie "WszechRozmowy" Radia eM w styczniu 2021 r. - czuje się "najszczęśliwszą kobietą na świecie" - Staram się każdego dnia przychylić im nieba. Oczywiście to jest takie w przenośni - zaznaczyła Janik.

Czas z wnukami pozwala jej "zatrzymać się i zapomnieć o wszystkich problemach".

- Ja po prostu pragnę, żeby wszystko wyszło jak najlepiej dla moich bliskich i tych, z którymi pracuję - tłumaczyła w wywiadzie dla dziennika “Echo dnia” z września 2023 r.

Rodzina i "energia", którą daje, są w tej historii kluczowe.

Renata Janik
Renata Janik
Źródło: Piotr Polak / PAP

Dotacja

W kwietniu 2019 roku Renata Janik, jako wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, podpisała umowę o dofinansowanie na ponad 4,3 miliona złotych. Dotacja była przeznaczona na "utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego firmy EkoEnergia Polska", działającej w branży fotowoltaicznej.

Pieniądze pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Miały pomóc firmie w rozwijaniu innowacji technologicznych i szukaniu "najlepszych rozwiązań montażowo-produkcyjnych dotyczących instalacji Odnawialnych Źródeł Energii" - czytamy we wniosku grantowym, który firma złożyła w 2018 roku.

Właścicielem EkoEnergii jest zięć marszałkini, Łukasz Dziedzic. Spółkę tę prowadzi razem z żoną, Karoliną Janik-Dziedzic. O tym fakcie Renata Janik wspominała w wywiadzie dla dziennika "Echo Dnia" we wrześniu 2023 roku:

- Córka prowadzi razem z mężem przedsiębiorstwo. Bycie wicemarszałkiem, czy nawet prezydentem miasta, w którym ktoś bliski prowadzi firmę wbrew pozorom niezwykle przeszkadza. Wywołuje presję na bliskich. Dla nich byłoby lepiej, gdybym nie prowadziła działalności politycznej - mówiła ówczesna wicemarszałkini.

Piotr Szostak
Piotr Szostak
