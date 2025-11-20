Tusk zwrócił się do Nawrockiego, Kaczyńskiego i Mentzena. W tle obraźliwe słowa polityka AfD

Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec stała się drugą siłą w kraju Źródło: Angelika Maj/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Kluczowe fakty: Działacz AfD z Drezna Fabian Keubel obraził w mediach społecznościowych Polskę, pisząc między innymi, że "bycie ofiarą" to "tożsamość narodowa" Polaków.

Do wpisu odniósł się premier Donald Tusk, który ocenił, że AfD to "ulubiona niemiecka partia" Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Mentzena.

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji skomentowali słowa szefa rządu.

Szef polskiego rządu odniósł się do wpisu w serwisie X Fabiana Keubela, lokalnego działacza AfD z Drezna.

"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" - napisał szef rządu.

Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są „Afroamerykanami Europy” z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2025 Rozwiń

Na wpis premiera zareagował Mentzen. "Z tego typa taki lider AfD, jak z Zembaczyńskiego lider KO. Nie potrafi Pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było" - napisał.

Z tego typa taki lider AfD, jak z Zembaczyńskiego lider KO.



Nie potrafi Pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było. — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) November 20, 2025 Rozwiń

"Kolejny objaw bardzo 'świeżego' patriotyzmu premiera Tuska. To tak jakby powiedzieć, że lider mojej ulubionej partii powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność... Za jednym i drugim nie przepadam. Czyżby wstyd było Panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to z Panem najchętniej usiadłby do rozmów koalicyjnych? Wymowne. (Oświadczenie 'Nigdy z Mentzenem' by się przydało)" - napisał natomiast Jarosław Kaczyński.

Kolejny objaw bardzo „świeżego” patriotyzmu premiera Tuska.

To tak jakby powiedzieć, że lider mojej ulubionej partii powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność... Za jednym i drugim nie przepadam 😉

Czyżby wstyd było Panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to… pic.twitter.com/QS0TKArLeb — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 20, 2025 Rozwiń

Troje europosłów z ramienia Konfederacji - Ewa Zajączkowska-Hernik, Stanisław Tyszka oraz Marcin Sypniewski - jest członkami frakcji Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. We frakcji tej są także deputowani AfD.

Polityk AfD o Polsce

Lokalny działacz AfD z Drezna Fabian Keubel w opublikowanych kilka dni temu w serwisie X wpisach krytycznie wypowiedział się o Polsce. W jednym z nich odnosił się do wypowiedzi współprzewodniczącego AfD Tino Chrupalli. W zeszłym tygodniu w niemieckiej telewizji publicznej ZDF Chrupalla ocenił, że Polska może stać się dla Niemiec zagrożeniem i obarczył Zachód współwiną za atak Rosji na Ukrainę. - Nie widzę obecnie zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji - powiedział. Część deputowanych AfD do Bundestagu skrytykowała Chrupallę za wypowiedź o Polsce.

"Chrupalla ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie. W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - napisał Keubel.

Twierdził też, że "Polska nie tylko dopuściła się największej grabieży terytorium Niemiec w historii Europy, ale także największych masowych wysiedleń w historii ludzkości". "Teraz jeszcze bezczelnie domaga się od Niemiec reparacji " - dodał.

W odpowiedzi na wpis jednego z internautów, który przypomniał o 123 latach zaborów, Keubel napisał: "Polacy widzą się po prostu jako wielkie, godne politowania, nieustanne ofiary europejskiej historii. Bycie ofiarą jako tożsamość narodowa. Są po prostu europejskimi Afroamerykanami".

Die Polen sehen sich einfach als das große, bemittleidenswerte Daueropfer der europäischen Geschichte. Opfer-sein als nationale Identität. Sie sind einfach die Afroamerikaner Europas. https://t.co/aEKld5hrwk — Fabian Keubel (@FKeubel) November 18, 2025 Rozwiń

Rosnące poparcie dla skrajnie prawicowej AfD

Skrajnie prawicowe ugrupowanie zostało w tym roku uznane przez niemiecki kontrwywiad za organizację ekstremistyczną. Niemiecki resort obrony i wysocy rangą wojskowi podejrzewali zaś, że partia mogła nawet szpiegować na rzecz Rosji, wykorzystując interpelacje poselskie do pozyskania informacji istotnych strategicznie.

Największe niemieckie partie od lat izolują AfD na krajowej scenie politycznej, zarzucając jej działaczom radykalizm i prawicowy populizm, a także utrzymywanie kontaktów z Rosją. W wyborach parlamentarnych w lutym AfD uzyskała 20,8 proc. głosów, stając się drugą siłą polityczną w Niemczech, po CDU/CSU z poparciem 28,5 proc. W aktualnych sondażach AfD (25-26 proc.) rywalizuje o pierwsze miejsce z CDU/CSU (24-27 proc.).

