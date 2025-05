Tusk do Kaczyńskiego: o wszystkim wiedziałeś, Jarosławie

Kaczyński odpowiada Tuskowi. "To obrzydliwa kampania prowadzona przez ludzi spod najciemniejszej gwiazdy" Źródło: TVN24

"Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na ciebie" - napisał Donald Tusk, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego. Premier wspomniał między innymi o "związkach z gangusami, o "załatwianiu dziewczyn" i o "apartamencie miłości w Muzeum II Wojny Światowej". O wpis premiera dziennikarze pytali Kaczyńskiego na konferencji.

Premier Donald Tusk zwrócił się w czwartek po południu w serwisie X do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

"O wszystkim wiedziałeś, Jarosławie. O związkach z gangusami, o 'załatwianiu dziewczyn', o apartamencie miłości w Muzeum II Wojny Światowej, o wyłudzeniu mieszkania i innych sprawach pozostających wciąż w ukryciu. Cała odpowiedzialność za tę katastrofę spada na ciebie!" - napisał.

Szef rządu nawiązał w ten sposób do kontrowersji skupionych wobec kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego.

Historię z mieszkaniem Nawrockiego ujawnił Onet. Zaczęło się od tego, że Nawrocki powiedział w trakcie jednej z debat prezydenckich, że posiada jedno mieszkanie, potem okazało się, że jest też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny w niejasnych okolicznościach. Według niedzielnego oświadczenia opublikowanego przez rzeczniczkę sztabu Nawrockiego, Emilię Wierzbicki, pan Jerzy miał przekazać swoją kawalerkę w zamian za opiekę. 80-latek jednak od ponad roku przebywa w domu pomocy społecznej.

W kontekście Nawrockiego pojawiają się też postaci ze świata przestępczego, tacy jak "Wielki Bu", znajomy Nawrockiego.

Kandydat na prezydenta jest też autorem książki o "Nikosiu", szefie trójmiejskiej mafii, pisanej pod pseudonimem Tadeusz Batyr. W przeszłości Nawrocki starał się ukrywać, że to on stoi za kreacją Batyra. Oprócz twierdzeń, że spotkał się z Batyrem osobiście, w tym samym roku Nawrocki jako Batyr udzielił kilku wywiadów. Ze zmienionym głosem i zamazaną twarzą wypowiadał się o książce dla TVP3 Gdańsk. Jak zauważyła wówczas dziennikarka, Batyr powołał się na "prace badawcze historyka, doktora Karola Nawrockiego".

Jeśli chodzi o apartament w Muzeum II Wojny Światowej, według doniesień "Gazety Wyborczej" Karol Nawrocki jako dyrektor MIIWŚ przez ponad pół roku korzystał bezpłatnie z apartamentu Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym, choć mieszkał zaledwie pięć kilometrów od niego. - Dzisiaj byłem w swoim apartamencie miłości, czyli w swoim własnym domu, gdzie rozmawiałem ze swoją żoną, bo niby mieszkałem dwieście dni w pokojach Muzeum II Wojny Światowej. Tylko nic nam się nie zgadza i śledczy dziennikarze nie są w stanie sprawdzić mediów społecznościowych - mówił na ten temat Nawrocki.

Kaczyński: nie jesteśmy po imieniu

Jarosław Kaczyński, na konferencji przy Nowogrodzkiej, gdzie mieści się siedziba PiS, pytany był o komentarz do wpisu Donalda Tuska. Odpowiedział, że "nie zwykł odpowiadać na pytania ludzi, którzy zwracają się w ten sposób, a nie są z nim po imieniu". - Kiedyś byli (po imieniu - red.), to prawda, ale to było kiedyś. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, kim jest naprawdę ten pan - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS oświadczył, że o żadnej ze spraw wspomnianych przez Tuska nie wiedział. - To obrzydliwa kampania prowadzona przez ludzi spod najciemniejszej gwiazdy i ich reprezentantów - ocenił.

- Nie widzę powodu, żebym miał odpowiadać na pytania odnoszące się do jego wyobraźni czy do jego hejterskiej działalności. Jak chce być hejterem, to jego sprawa - podsumował.

