Tusk zabrał głos po rozłamie

Donald Tusk na temat rozłamu w Polsce 2050: pragnę państwa uspokoić

- W ostatnich dniach i godzinach zarówno pani minister (Katarzyna) Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani minister (Paulina) Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu, wobec koalicji 15 października - powiedział premier na konferencji prasowej.

Szef rządu zapewniał również, że większość parlamentarna koalicji rządowej "pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata". - Na pewno do następnych wyborów, tu pragnę państwa uspokoić - dodał.

- Nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy. Nie takie wstrząsy na scenie politycznej, światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji, więc chcę państwa zapewnić i zagwarantować, że następne miesiące i lata to też będzie czas stabilnego, ambitnego rozwoju - mówił Tusk.

Rozłam w Polsce 2050. Powstaje nowy klub

W środę Paulina Hennig-Kloska powiadomiła, że grupa kilkunastu parlamentarzystów opuściła Polskę 2050 i utworzy nowy klub parlamentarny Centrum.

Dodała, że premier Donald Tusk oraz przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska Nałęcz zostali poinformowani o tym ruchu. Jak mówiła, nowy klub zadeklarował dalszą współpracę i chęć wejścia do koalicji 15 października. Zaznaczyła, że premier nie mógł się dowiedzieć o nowym klubie z mediów.

