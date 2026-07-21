Polska "Pół Tuska" ogłosiło otwarcie obwodnicy Pułtuska Filip Czerwiński |

Pół Tuska, ale cała obwodnica Pułtuska otwarta Źródło wideo: x.com/donaldtusk Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef rządu poinformował o otwarciu nowego odcinka drogi krajowej nr 61 - obwodnicy Pułtuska na nagraniu w mediach społecznościowych.

Widać na nim, Donald Tusk stoi za drzwiami w taki sposób, że widać tylko połowę jego ciała. "Pułtuska... obwodnica wreszcie otwarta" - oznajmił. Napisał ponadto: "Pół Tuska, ale cała obwodnica".

Pół Tuska, ale cała obwodnica. pic.twitter.com/W8vR5LrPw0 — Donald Tusk (@donaldtusk) July 21, 2026 Rozwiń

Według informacji rządu, obwodnica Pułtuska ma 19,5 kilometra długości, a jej budowa była realizowana od 2021 roku przez firmę Strabag Sp. z o.o.

Rząd chce rozbudowywać drogi

We wtorek został opublikowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on rozszerzenie wsparcia budowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu.

Katalog zadań kwalifikujących się do wsparcia ma zostać rozszerzony o budowę dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem miast będących siedzibami wojewodów lub sejmików wojewódzkich. Chodzi o inwestycje realizowane wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy w ramach takich programów jak Program Budowy 100 Obwodnic, Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej czy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych.

Obwodnica Pułtuska została wybudowana w ramach Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Finansowanie nowych zadań ma pochodzić z dodatkowych środków budżetowych przekazywanych do Funduszu w latach 2027-2030. Projekt przewiduje również zwiększenie wpłaty z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z obecnych 500 milionów złotych do miliarda złotych rocznie w latach 2031-2035. Według projektodawców, pozwoli to zwiększyć dochody Funduszu i sfinansować nowe przedsięwzięcia.

Projekt zakłada jednocześnie wydłużenie obowiązywania ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg do końca 2038 roku w zakresie realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji. Aktualnie obowiązująca ustawa przewiduje możliwość wypłaty środków z funduszu do 31 grudnia 2030 roku.