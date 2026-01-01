Tusk z życzeniami dla Europejczyków: bądźcie jak Polska

- Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju - Polski i jego osiągnięć - powiedział Donald Tusk na nagranym w języku angielskim wystąpieniu, opublikowanym w czwartek na platformie X.
Przytoczył - jak mówił - "dziesięć z tysiąca powodów". Wśród nich wymienił między innymi "bezpieczną i szczelną granicę wschodnią" oraz "odpowiedzialną i twardą politykę azylową", która - jak mówił - "doprowadziła do ponad 90-procentowego spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice". Jak ocenił, ta polityka to "wzór do naśladowania dla całej Europ".
Premier wymienił też budowę "największej nowoczesnej armii w Unii Europejskiej, aby Polska i Europa były bezpieczne przed Wschodem".
Powiedział też o "skutecznej polityce walki z przestępczością", dzięki której Polska ściga między innymi - jak wskazywał - "sabotażystów nasyłanych nam przez Rosję".
Tusk: mam wszelkie powody do dumy z Polski
Zwrócił uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 roku.
Szef rządu podał również, że w ubiegłym roku dzięki programowi refundacji in vitro urodziło się w Polsce ponad osiem tysięcy dzieci, średnie wynagrodzenie wzrosło w 2025 roku o prawie dziesięć procent, a polskie PKB przekroczyło bilion dolarów. - Jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym - zaznaczył Tusk, wspominając dalej o spadającej inflacji.
Premier wspomniał również o solidarności udzielonej dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu rosyjskiej agresji.
- Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową - powiedział. Jako ostatni powód wymienił "rewolucję energetyczną", z największym w Europie wzrostem zielonej energii i zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowych i morskich.
- Mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia - zakończył Tusk.
Autorka/Autor: js/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KPRM