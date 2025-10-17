Logo strona główna
Donald Tusk: prezydent Ukrainy zreferuje europejskim liderom, co ustalili z Trumpem
Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Donaldem Trumpem zreferuje liderom europejskim, co ustalono w Białym Domu - powiedział premier Donald Tusk.

W Sopocie w środę wystartowało Europejskie Forum Nowych Idei, jedna z najważniejszych konferencji biznesowych w naszej części Europy służąca jako platforma wymiany myśli i dialogu. Premier mówił o bezpieczeństwie w Europie i na wstępie powiedział, że jeszcze w piątek będzie rozmawiał z prezydentem Zełenskim, "który będzie referował kilku liderom europejskim efekty swojej rozmowy w Waszyngtonie".

W piątek prezydent USA Donald Trump podjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według mediów, przywódcy będą rozmawiać o tym, jaka broń powinna być dostarczona Ukrainie i czy Amerykanie przekażą im pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.

CZYTAJ WIĘCEJ: Pogromca rosyjskiego sprzętu. Dlaczego Moskwa boi się Tomahawków

Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
"Los negocjacji leży w rękach Putina"
Wołodymyr Zełenski
Zełenski w Waszyngtonie. Jest plan spotkania z Trumpem
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Zełenski rozmawiał z szefami firm zbrojeniowych

Zełenski w Waszyngtonie spotkał się już z przedstawicielami firm Raytheon (producenta systemów Patriot i rakiet Tomahawk) oraz Lockheed Martin. Rozmowy dotyczyły wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Zdaniem ukraińskiego deputowanego Jehora Czerniewa, Zełenski nie omówi jednak bezpośrednio z Trumpem sprzedaży pocisków kierowanych. - Kwestia ta została odłożona do spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - powiedział.

Zełenski z zachodnimi liderami rozmawia często, a w tym roku jego konsultacje z nimi mają zawsze miejsce po kontaktach z prezydentem USA.

Polska należy do koalicji chętnych - grupy krajów, które zadeklarowały gotowość do udzielenia Ukrainie wsparcia w wojnie z Rosją. Działa ona pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Francji.

OGLĄDAJ: Zełenski - Trump. Trwa rozmowa. Wydanie specjalne w TVN24
Zełenski - Trump. Trwa rozmowa. Wydanie specjalne w TVN24
Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Donald Tusk Sopot Wołodymyr Zełenski Donald Trump Wojna w Ukrainie Władimir Putin Ukraina USA Rosja Polityka zagraniczna USA Europa Francja Niemcy Polityka zagraniczna Niemiec Polityka zagraniczna Francji Dyplomacja broń
