Tusk weźmie udział w rozmowach koalicji chętnych

Premier Donald Tusk przekazał przed posiedzeniem rządu, że będzie uczestniczył w czwartek w rozmowach koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. - Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji - powiedział Tusk.

Spotkanie zainicjował prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak poinformował Pałac Elizejski dyskusja odbędzie się w formacie hybrydowym. Tusk nie wskazał jasno, w jakiej formie weźmie udział w rozmowach i czy będzie jednym z tych przywódców, którzy pojawią się w czwartek w Paryżu.

Według agencji AFP w rozmowach weźmie udział również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

O czym będą rozmawiać przywódcy?

Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że koalicja chętnych będzie w czwartek dyskutować nad punktami gwarancji bezpieczeństwa. "Jako jeden z głównych elementów gwarancji bezpieczeństwa widzimy członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej" - poinformował ukraiński przywódca we wpisie na Telegramie.

Oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa rozmowy w stolicy Francji będą dotyczyć również Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w trwającej od lutego 2022 r. wojnie na pełną skalę z Ukrainą.

O czwartkowym spotkaniu jako pierwszy - w niedzielę - poinformował dziennik "Financial Times". Podał on, że kontynuowane będą rozmowy dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że udział w nich wezmą - prócz prezydenta Francji Emmanuela Macrona - kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

