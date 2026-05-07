Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest możliwa data

|
Papież Leon XIV i Donald Tusk
Tusk: taką myślą przewodnią pontyfikatu, jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością są pokój i pojednanie.
Źródło: TVN24
Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. Na konferencji prasowej opowiedział o szczegółach tej wizyty. Premier zaprosił hierarchę do Polski. W czwartek Tusk odbędzie też spotkanie ze swoją włoską odpowiedniczką Giorgią Meloni.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z papieżem Donald Tusk zdradził, że dostał od Leona XIV poruszający tekst. - Tam [w tekście - red.] jest jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł i do siebie i do mnie: peacemakers [ang. rozjemcy, tworzący pokój - red.] - przekazał. Tusk zapewnił, że podzieli się tym tekstem później. Dodał, że "on sam nie zasłużył na taką definicję", ale "będzie to z dumą pokazywał wszystkim".

Papież Leon XIV i premier Donald Tusk
Papież Leon XIV i premier Donald Tusk
Źródło: x.com/donaldtusk

Donald Tusk u papieża w Watykanie. Zaprosił Leona XIV do Polski

- To, co jest myślą przewodnią pontyfikatu [Leona XIV], jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie. Mówiłem Ojcu Świętemu, że to byłoby coś pięknego, gdyby także dzięki jego pomocy udało się ustanowić pokój wszędzie tam, gdzie dzisiaj toczy się wojna - powiedział Tusk.

"Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV
Dowiedz się więcej:

"Biada". Kolejne mocne słowa Leona XIV

Świat

Przekazał też, że rozmawiał z Leonem XIV o sytuacji politycznej w Polsce i polaryzacji społeczeństwa. - Konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty - stwierdził. Opisał, że rozmowa z papieżem dała mu do myślenia. - Chciałabym być sprawcą, jeżeli nie pokoju - bo to może zadanie ponad siły - to chociaż uspokojenia sytuacji w naszym kraju - mówił premier.

Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. "Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością" - cytuje jego słowa Kancelaria Premiera.

Jak podał portal Vatican News, premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku. "W przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć" - czytamy.

Wizyta Tuska w Watykanie rozpoczęła się o godzinie 9 rano. Wcześniej na portalu X, Tusk przekazał jaki podarunek chce wręczyć Leonowi XIV w trakcie spotkania. "W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że [papież] się ucieszy" - napisał.

Kancelaria Premiera opublikowała nagranie z przywitania w Watykanie. Szefa polskiego rządu witał między innymi prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic.

Tusk złożył kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

W programie wizyty w Watykanie znalazła się także rozmowa z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Premier Donald Tusk i prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic
Premier Donald Tusk i prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Spotkanie z Leonem XIV przypadło w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.

Tusk spotka się z Meloni

Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi.

"Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk / X

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskPapież Leon XIVGiorgia MeloniWłochy
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Linz
Strzały przed restauracją. Nie żyje kilka osób
Świat
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
WARSZAWA
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Polacy chcą ostrzejszych zasad w internecie. Nowy sondaż
BIZNES
Nie żyje Andrzej Gawron
"Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa"
Rzeszów
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Puszcza Solska w płomieniach. Jaki obszar pochłonął pożar?
Polska
porod narodziny noworodek matka szpital shutterstock_2221893139
Od dziś nowe zasady na porodówkach. Będzie mniej bólu i więcej wsparcia? To zależy
Zdrowie
Karol Nawrocki
Nawrocki chce referendum. "Nie traktuje obywateli poważnie"
Polska
Wojciech Król
Wniosek o uchylenie immunitetu posła. Kancelaria Sejmu potwierdza, o kogo chodzi
Katowice
Burze
Gdzie jest burza? Dwa fronty nad Polską
METEO
Fałszywy przekaz łączy pożar bloku na Łotwie z ukraińskimi dronami
"Ukraiński dron" i płonący blok na Łotwie. Skąd ten przekaz
Gabriela Sieczkowska
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi
WARSZAWA
Strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej
"To było piekło i jest dalej". Tak pożar Puszczy Solskiej relacjonują strażacy
Polska
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Chmielewski
Zmiana w wojsku. Jest nowy dowódca
Polska
Matura 2026
Takie zadania były na maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE
Polska
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
WARSZAWA
Rodzice Madeleine McCann
Sprawa Madeleine McCann. Brytyjczycy chcą ekstradycji, na przeszkodzie niemieckie prawo
Świat
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
BIZNES
Mężczyzna jechał hulajnogą mając blisko 1 promil alkoholu
Pijany jechał na elektrycznej hulajnodze. Ta przejażdżka słono go kosztowała
Wrocław
imageTitle
Uratował piłkę mopem. Podziękował nauczycielom
EUROSPORT
Tomasz Lenz
Kara dla szpitala po zabiegu syna senatora KO. Dyrektor: nie mamy pieniędzy, by zapłacić
Kujawsko-Pomorskie
Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda
Co dalej z czwórką wybranych sędziów? "Stanowisko prezesa TK pozostaje niezmienne"
Polska
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce
WARSZAWA
Żaneta Cwalina-Śliwowska
Ile województw ma Polska? Posłanka: nie liczyłam ich nigdy
Polska
Ponad 28 tysięcy nielegalnych leków i sterydów
Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka
Wrocław
imageTitle
Polacy z szansami na awans do Elity. Co musi się wydarzyć?
EUROSPORT
O krok od tragedii w Szczecinie
O krok od tragedii, piesi cofnęli się w ostatniej chwili. Nagranie
Szczecin
Pożar magazynu energii w Czajkowie
Płonie magazyn energii, 65 osób ewakuowanych. Alert RCB
Poznań
HANTAVIRUS-CAPTAIN
Kapitanem statku z hantawirusem jest Polak
Świat
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica