Polska Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest możliwa data Oprac. Adrian Wróbel, Oprac. Adam Styczek |

Tusk: taką myślą przewodnią pontyfikatu, jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością są pokój i pojednanie. Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z papieżem Donald Tusk zdradził, że dostał od Leona XIV poruszający tekst. - Tam [w tekście - red.] jest jedno słowo, które Ojciec Święty odniósł i do siebie i do mnie: peacemakers [ang. rozjemcy, tworzący pokój - red.] - przekazał. Tusk zapewnił, że podzieli się tym tekstem później. Dodał, że "on sam nie zasłużył na taką definicję", ale "będzie to z dumą pokazywał wszystkim".

Papież Leon XIV i premier Donald Tusk Źródło: x.com/donaldtusk

Donald Tusk u papieża w Watykanie. Zaprosił Leona XIV do Polski

- To, co jest myślą przewodnią pontyfikatu [Leona XIV], jeśli chodzi o sprawy publiczne, to z całą pewnością pokój i pojednanie. Mówiłem Ojcu Świętemu, że to byłoby coś pięknego, gdyby także dzięki jego pomocy udało się ustanowić pokój wszędzie tam, gdzie dzisiaj toczy się wojna - powiedział Tusk.

Przekazał też, że rozmawiał z Leonem XIV o sytuacji politycznej w Polsce i polaryzacji społeczeństwa. - Konflikt polityczny także w Polsce ma czasami niepotrzebnie ostre kształty - stwierdził. Opisał, że rozmowa z papieżem dała mu do myślenia. - Chciałabym być sprawcą, jeżeli nie pokoju - bo to może zadanie ponad siły - to chociaż uspokojenia sytuacji w naszym kraju - mówił premier.

Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. "Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością" - cytuje jego słowa Kancelaria Premiera.

Jak podał portal Vatican News, premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku. "W przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć" - czytamy.

💬 Premier @DonaldTusk w #Watykan: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 7, 2026 Rozwiń

Wizyta Tuska w Watykanie rozpoczęła się o godzinie 9 rano. Wcześniej na portalu X, Tusk przekazał jaki podarunek chce wręczyć Leonowi XIV w trakcie spotkania. "W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że [papież] się ucieszy" - napisał.

Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026 Rozwiń

Kancelaria Premiera opublikowała nagranie z przywitania w Watykanie. Szefa polskiego rządu witał między innymi prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic.

📍Premier @DonaldTusk rozpoczął wizytę w Watykanie, gdzie spotka się z Ojcem Świętym Leonem XIV. pic.twitter.com/Gu5jGJBfVG — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 7, 2026 Rozwiń

Tusk złożył kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

W programie wizyty w Watykanie znalazła się także rozmowa z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Premier Donald Tusk i prefekt Domu Papieskiego arcybiskup Petar Rajic Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Spotkanie z Leonem XIV przypadło w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.

Tusk spotka się z Meloni

Po południu szef rządu uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi.

"Rozmowa (...) dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej" - podano w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24