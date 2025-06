Tusk wezwał klub KO. By "na spokojnie przeanalizować" wybory

Tusk: głosowanie nad wotum zaufania odbędzie się w środę 11 czerwca Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W środę wieczorem Donald Tusk spotka się z klubem Koalicji Obywatelskiej w KPRM.

Rozmowy mają dotyczyć między innymi przegranych wyborów prezydenckich.

- Jesteśmy kilkadziesiąt godzin po wyborach, trzeba to naprawdę spokojnie przeanalizować bez udziału emocji - mówił dziennikarzom w Sejmie szef klubu KO Zbigniew Konwiński.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał niedzielne wybory prezydenckie, uzyskując 49,11 procent głosów. Z wynikiem 50,89 procent zwyciężył kandydat PiS Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk poinformował, że w przyszłą środę, 11 czerwca, Sejm rozpatrzy wniosek o wotum zaufania dla rządu.

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński podkreślił w środę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że wyniki tych wyborów na pewno będą analizowane i zostaną wyciągnięte wnioski. - Jesteśmy kilkadziesiąt godzin po wyborach, trzeba to naprawdę spokojnie przeanalizować bez udziału emocji - powiedział. Według niego "mówienie o rozliczeniu kampanii za pośrednictwem środków masowego przekazu to nie jest dobra droga".

Konwiński poinformował, że w środę w KPRM odbędzie się spotkanie premiera z parlamentarzystami klubu KO. - Będziemy dziś z premierem rozmawiać na spotkaniu naszych parlamentarzystów w kancelarii premiera - powiedział polityk.

Na pytanie, czy wymiana premiera wchodzi w grę, Konwiński odparł: "Nie, nie wchodzi w grę". Dopytywany o wymianę lidera Platformy Obywatelskiej, szef klubu KO odpowiedział, że również to nie wchodzi w grę.

Jak powiedział PAP jeden z posłów KO, spotkanie w KPRM będzie mieć formę posiedzenia klubu KO z udziałem premiera. Niewykluczone, że będzie w nim brała udział szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka. Według innego posła spotkanie będzie poświęcone nie tylko rozliczeniu kampanii i analizie popełnionych błędów, ale też będzie miało charakter motywujący. Poruszone będą też kwestie wotum zaufania dla rządu oraz dalszych działań po zmianie w Pałacu Prezydenckim.

Poseł KO Konrad Frysztak mówił w Sejmie w rozmowie z reporterem TVN24 Radomirem Witem, że "przed nami przyspieszenie zapowiadane przez Donalda Tuska". Pytany, na czym ma polegać, powiedział, że "o tym wszystkim dowiemy się jako parlamentarzyści już dziś wieczorem".

- Plan, który jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostanie nam zapewne przedstawiony. 11 czerwca głosowanie nad wotum zaufania. Wierzę bardzo mocno w to, do czego motywowaliśmy jako parlamentarzyści, parlamentarzystki niektórych kolegów z rządu, że teraz te tryby zaczną pracować szybciej mimo tego piachu, który zapewne będzie wsypywany w nie przez nowego prezydenta - dodał.

Spotkanie odbędzie się około godziny 19, po wieczornych głosowaniach w Sejmie.

"To próba zrobienia zamętu medialnego"

Zbigniew Konwiński był też pytany w Sejmie, czy do klubu KO wpłynęło zaproszenie szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka na środowe spotkanie w sprawie utworzenia ponadpartyjnego rządu technicznego. - Do mnie żadne zaproszenie nie wpłynęło - odparł.

Według niego pomysł rządu technicznego "to próba zrobienia zamętu medialnego". - To jest absurd oczywiście. Rząd ma większość. W środę (11 czerwca) to zostanie potwierdzone w głosowaniu i tyle. Mieliśmy wybory prezydenckie, a nie wybory parlamentarne - zauważył Konwiński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił w poniedziałek, że wynik wyborów prezydenckich to "czerwona kartka" dla obecnego rządu i zaproponował powołanie apolitycznego rządu technicznego, złożonego ze specjalistów. Zaapelował jednocześnie do wszystkich sił politycznych, aby poparły tę inicjatywę.

