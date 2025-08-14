Tusk po spotkaniu z Nawrockim: w jednym byliśmy zgodni w stu procentach

Spotkanie Nawrockiego z Tuskiem. Moment powitania Źródło: TVN24

W Pałacu Prezydenckim krótko przed godziną 13 zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Trwało ono około godziny. Była to ich pierwsza rozmowa w cztery oczy od objęcia urzędu przez Nawrockiego.

Niedługo potem szef rządu opublikował wpis w serwisie X. "W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!" - napisał.

W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!😀 — Donald Tusk (@donaldtusk) August 14, 2025 Rozwiń

Karol Nawrocki i Donald Tusk Źródło: Paweł Supernak/PAP

O propozycji spotkania z prezydentem na środowej konferencji mówił szef rządu. - Zaproponowałem kancelarii prezydenta, że choćby jutro moglibyśmy się spotkać i porozmawiać, podsumować to, co się dzieje w tej chwili na froncie ukraińskim i w tych negocjacjach z udziałem różnych państw - mówił Tusk.

Zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Jak tłumaczył, konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy, kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

Tusk o Nawrockim. "Musimy ze sobą współpracować, to jest nasz obowiązek" Źródło: TVN24

Do spotkania dochodzi dzień przed planowaną rozmową prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódcy Rosji Władimira Putina, która postrzegana jest jako możliwy przełom w wojnie. Z zapowiedzi wynika, że omawiana będzie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą, choć ostatecznie Trump chce doprowadzić do spotkania szefów obu tych państw.

