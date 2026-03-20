Tusk o rekonstrukcji rządu: nie mam takich planów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk będzie dziś gościem programu "BezKitu" w TVN24 i TVN24+. Początek programu o godzinie 20.

Premier Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Brukseli, gdzie był na unijnym szczycie. Został zapytany o to, czy planuje rekonstrukcję rządu. Media donosiły wcześniej, że w Radzie Ministrów szykowane są zmiany w resortach kultury, edukacji i zdrowia.

- Nie wiem, skąd się wzięła ta plotka - skomentował Tusk. - Wiem, że niektóre media zaczęły się rozpisywać o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie, nie mam w tej chwili takich planów - dodał.

Ostatnia rekonstrukcja rządu miała miejsce w lipcu ubiegłego roku. Rada Ministrów zmniejszyła się wówczas z 26 do 21 resortów. Na czele niektórych ministerstw doszło też do zmian personalnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Kuba Koprzywa /akw