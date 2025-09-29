Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Zero komentarza". Tusk o przesłuchaniu "Zbigniewa Z."

Donald Tusk
Zbigniew Ziobro: byłem inicjatorem, decyzję podjął Woś
Źródło: TVN24
"Nie pytajcie mnie, co sądzę o zeznaniach pana Zbigniewa Z." - napisał premier Donald Tusk. Odniósł się do poniedziałkowego przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą do spraw Pegasusa.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS, składał zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Został tam doprowadzony przez policję po zatrzymaniu na lotnisku. Przesłuchanie trwało blisko osiem godzin.

"Nie pytajcie mnie, co myślę o zeznaniach pana Zbigniewa Z. Zero komentarza" - napisał wieczorem premier Donald Tusk.

W czasie przesłuchania Ziobro mówił między innymi, że był "inicjatorem zakupu tego systemu". - Pegasus został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, miałem w tym swój udział i zrobiłbym to po raz kolejny - oświadczył Ziobro. - Jestem przekonany, że ten system działał zgodnie z polskim prawem i przynosił pozytywne efekty - zaznaczył polityk, który nie uznaje komisji ds. Pegasusa za komisję śledczą.

Autorka/Autor: ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
Czytaj także:
Krzysztof Brejza
Brejza chce "konfrontacji" z Ziobrą. Złożył wniosek
Polska
Zbigniew Ziobro
Czego dowiedzieliśmy się z przesłuchania Ziobry? "Padły ważne słowa"
Polska
Burza tropikalna Imelda
Imelda rośnie w siłę. Ma stać się huraganem
METEO
Donald Trump
Trump: stanę na czele Rady Pokoju
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro "w dwóch słowach" podsumował swoje przesłuchanie
Polska
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny". Adrian zmarł, miał rany od nożyczek i śrubokrętu
WARSZAWA
indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
"Białe złoto" w Niemczech. Odkryli jedno z największych złóż na świecie
BIZNES
imageTitle
Arka bez szans w Lubinie. Grad bramek do przerwy
Najnowsze
china
11 członków rodziny skazanych na śmierć. Horror w Willi Przyczajonego Tygrysa
ziobro pap 2
Bodnar: Ziobro siłą rzeczy musiał o tym wiedzieć i się przyznał
Polska
Zbigniew Ziobro
Prawie osiem godzin przesłuchania Ziobry. Przyznał, że "był inicjatorem"
Polska
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
BIZNES
imageTitle
Tragiczny wypadek na boisku. 19-letni piłkarz nie żyje
EUROSPORT
Pożar w Parku Narodowym Etoszy w Namibii
Spłonęła jedna trzecia parku narodowego. Zginęła nieznana liczba zwierząt
METEO
Poseł PiS przyklejał plakaty na komisji do spraw Pegasusa
Incydent w czasie przesłuchania Ziobry. "Panowie postanowili zrobić cyrk"
Polska
Trump i Netanjahu
Netanjahu z Białego Domu zadzwonił do emira Kataru. Przeprosił
dzieci telefon media społecznościowe
11 lat. Wtedy się zaczyna, a rodzice nic nie podejrzewają
Polska
Prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt ustawy
Nawrocki chce zmian w trzech ustawach. Wysłał projekty do Sejmu
Polska
Deszcz, noc
Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem
METEO
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
WARSZAWA
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
WARSZAWA
shutterstock_1669262509
Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim
BIZNES
Wybory parlamentarne w Mołdawii
Wybory w cieniu "bezprecedensowych zagrożeń". Jest opinia OBWE
Grad na Śląsku
Na Śląsku sypnęło gradem
METEO
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Chcą nocnej prohibicji w całym kraju. Apel lekarzy
Polska
imageTitle
Brak tytułu nie zaszkodził. Polacy dalej na szczycie rankingu
Najnowsze
"WHO wydała wyrok na rolników"?
"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Nie żyje dwukrotny mistrz świata
EUROSPORT
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
METEO
Trump i Netanjahu
Netanjahu przyjechał do Białego Domu. Na rozmowę o planie Trumpa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica