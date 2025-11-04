Tusk o PiS i rosyjskich oligarchach

"W Rosji oligarchowie użyli wielkich pieniędzy, by zdobyć władzę. W Polsce pisowcy użyli władzy, by zdobyć wielkie pieniądze. Jedni i drudzy dla dobra narodu oczywiście" - brzmi poranny wpis premiera Donalda Tuska.
Szef rządu nie wskazał w nim, którą konkretną aferę PiS ma na myśli.
Ale tych afer jest sporo.
Jedną z głośniejszych był zakup oprogramowania szpiegowskiego Pegasus, który rząd Zjednoczonej Prawicy stosował przeciwko politykom opozycji. Wątpliwości budzi też źródło, z jakiego opłacono Pegasusa - Fundusz Sprawiedliwości. Wielokrotnie opisywaliśmy te nieprawidłowości w portalu tvn24.pl i w reportażach TVN24+.
>>> Tak działała grupa "Zibiego" Ziobry. Zdobyliśmy wniosek prokuratury
>>> Kluzik-Rostkowska: wyczuwam porozumienie w służbach, by wyhamować prace komisji ds. Pegasusa
>>> Ludzie CBA i Agencji Wywiadu w firmie, która wprowadziła do Polski Pegasusa
To również afera dotycząca tzw. wyborów kopertowych z 2020 roku. Chodzi o przygotowanie i próbę przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju 2020 roku w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ostatecznie wybory odbyły się w normalnym trybie.
Kryzys praworządności. Wśród obietnic koalicji 15 października znalazła się też kwestia przywrócenia niezależności w wymiarze sprawiedliwościach po latach niszczenia przez PiS niezależnego sądownictwa.
W TVN24+ znajdziesz też reportaże, które wyjaśniają zmiany przeprowadzone przez rząd PiS i ówczesnego ministra sprawiedliwości oraz prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobro.
A jak z rozliczeniami tych afer radzą sobie obecnie rządzący? Dwa lata po przejęciu władzy przez gabinet Donalda Tuska, sprawdziliśmy postępy w tej sprawie.
Wnioski znajdziesz w analizie Konkret24 - tutaj >>>.
Autorka/Autor: os/adso
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP