"Mentalny problem" i "paskudna ewolucja". Tusk komentuje wypowiedź Kaczyńskiego

W niedzielę rano podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie głos zabrał głos Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienie było jednak zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

Jarosław Kaczyński Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Po złożeniu wieńca przed pomnikiem smoleńskim prezes PiS stwierdził, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym co stało się już przeszło 15 lat temu". Przekonywał również, że katastrofa smoleńska była "zaplanowana".

Tusk: ten typ tak ma

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk, który brał udział w konferencji w zakładach chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy. - Nie wiem, jakie śmieci trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to już nie jest mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego - stwierdził.

Jak przekazał, zachowanie Kaczyńskiego "obserwuje tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie nie ma miejsca". - Różne wyzwiska padały pod adresem różnych ludzi i środowisk. (...) Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję, ale ten typ tak ma - ocenił szef rządu.

