Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mentalny problem" i "paskudna ewolucja". Tusk komentuje wypowiedź Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński
Tusk o wypowiedzi Kaczyńskiego."Bardzo niepokojąca i paskudna ewolucja"
Źródło: TVN24
Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję - powiedział premier Donald Tusk, komentując słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W trakcie obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej polityk "śmieciami" nazwał protestujące tam osoby.

W niedzielę rano podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie głos zabrał głos Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienie było jednak zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Po złożeniu wieńca przed pomnikiem smoleńskim prezes PiS stwierdził, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym co stało się już przeszło 15 lat temu". Przekonywał również, że katastrofa smoleńska była "zaplanowana".

Kaczyński wysyła do więzienia "śmieci, które tu stoją"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński wysyła do więzienia "śmieci, które tu stoją"

Tusk: ten typ tak ma

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk, który brał udział w konferencji w zakładach chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy. - Nie wiem, jakie śmieci trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to już nie jest mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego - stwierdził.

Jak przekazał, zachowanie Kaczyńskiego "obserwuje tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie nie ma miejsca". - Różne wyzwiska padały pod adresem różnych ludzi i środowisk. (...) Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję, ale ten typ tak ma - ocenił szef rządu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
ABW pap_20150423_0W4
Bomba kumulacyjna w przesyłce. Ustalenia ABW i akt oskarżenia
Polska
hanoi wietnam shutterstock_2585112851
Kolejny kierunek bez wiz dla Polaków
BIZNES
Prezydent Karol Nawrocki
Pierwsze weto prezydenta? "To rozwiązanie nie zyska akceptacji"
BIZNES
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Pijany i po narkotykach kierował autobusem
WARSZAWA
Teleskop, niebo nocą
Perseidy to nie wszystko. Coś takiego "zdarza się raz na 24 lata"
METEO
Karol Nawrocki
Czy Karol Nawrocki będzie niezależnym prezydentem? Nowy sondaż
Polska
17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
17-latek podczas ucieczki uszkodził dwa radiowozy 
Rzeszów
imageTitle
Podium rankingu WTA bez zmian. Świątek goni Gauff
EUROSPORT
ukraincy
FAŁSZ"Blok socjalny dla Ukraińców" w Warszawie? Ratusz wyjaśnia, ekspert przestrzega
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wody w kamieniołomie Zimnik
Tragedia w kamieniołomie. Spadł ze skały, nie żyje
Wrocław
Jadwiga Jakubczak podczas pozowania
W nagrodę za dobrą pracę pozowała do pomnika. Od 110 lat jest symbolem miasta
Filip Czekała
Działalność dyskotek jest obecnie zakazana (zdjęcie ilustracyjne)
Poszedł na dyskotekę, sześcioletniego syna na całą noc zostawił w aucie
Lublin
imageTitle
Wycofała się tuż przed meczem ze Świątek. "Muszę słuchać swojego ciała"
EUROSPORT
Wojciech Balczun
Minister szukał bursztynu w Ukrainie z podejrzanym biznesmenem
Robert Zieliński
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Jego rodzice tracili przytomność, 12-latek wezwał pomoc
Opole
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Burza wokół KPO, ministra zabiera głos. "W ogóle by mnie to nie zdziwiło"
BIZNES
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji. Ofiara śmiertelna, wielu rannych
METEO
11 1005 tusk-0002
Tusk: Tego nie zaakceptujemy. Rosja musi mieć świadomość
Polska
Marcus Rashford
Jak on tego nie trafił? Zastąpił Lewandowskiego, zaliczył koszmarne pudło
EUROSPORT
Pożar na wzgórzach Holyrood Park
Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu
METEO
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił i powiedział, że zabił swoją matkę
Wrocław
Emma Thompson w 2025 roku
"Mogłam pójść na randkę z Trumpem i zmienić bieg historii"
Kultura i styl
Na stacji paliw rozlał paliwo i próbował je podpalić
Próbował podpalić swoich znajomych, a potem stację paliw
Olsztyn
Wieloryb na plaży w Wisełce
Martwy wieloryb miał zostać zatopiony, morze wyrzuciło go na brzeg
Szczecin
Nielegalna pirotechnika na koncercie Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Dantejskie sceny na koncercie białoruskiego rapera
WARSZAWA
W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt
Nie wrócił do domu, na ławce przy stawie były jego rzeczy
Lubuskie
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Rodzice robią to wyłącznie dla siebie. Czy dzieci im za to podziękują?
Kamil Janowicz
plaza bengail portugalia shutterstock_2395611183
Niezapowiedziane kontrole na plażach
BIZNES
Samolot linii Delta na lotnisku w Atlancie
Wypadek przy starcie. Samolot pasażerski uderzył w inną maszynę
Świat
imageTitle
Ter Stegen zwrócił się do kibiców. Ta reakcja mówi wszystko
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica