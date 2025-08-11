Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Fala oburzenia po słowach Kaczyńskiego. "On puka od spodu"

Jarosław Kaczyński
Tusk o wypowiedzi Kaczyńskiego."Bardzo niepokojąca i paskudna ewolucja"
Źródło: TVN24
Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję - powiedział premier Donald Tusk, komentując słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Skrytykowali je też inni politycy. W trakcie obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Kaczyński "śmieciami" nazwał protestujące tam osoby.

W niedzielę rano podczas kolejnych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie głos zabrał Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienie było jednak zagłuszane przez grupę osób sprzeciwiających się tym uroczystościom, którzy skandowali słowo "kłamca".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Po złożeniu wieńca przed pomnikiem smoleńskim prezes PiS stwierdził, że "jak co miesiąc mamy tutaj zbiór śmieci po Służbie Bezpieczeństwa i mamy jednocześnie prawdę, prawdę o tym, co stało się już przeszło 15 lat temu". Przekonywał również, że katastrofa smoleńska była "zaplanowana".

Kaczyński wysyła do więzienia "śmieci, które tu stoją"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński wysyła do więzienia "śmieci, które tu stoją"

Tusk: ten typ tak ma

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek premier Donald Tusk, który brał udział w konferencji w zakładach chemicznych Nitro-Chem w Bydgoszczy. - Nie wiem, jakie śmieci trzeba mieć w głowie i w sercu, żeby innych ludzi wyzywać od śmieci, ale to już nie jest mój problem. To jest jakiś mentalny problem prezesa Kaczyńskiego - stwierdził.

Jak przekazał, zachowanie Kaczyńskiego "obserwuje tylko z narastającym niesmakiem, bo już na oburzenie nie ma miejsca". - Różne wyzwiska padały pod adresem różnych ludzi i środowisk. (...) Śmieci pojawiły się chyba po raz pierwszy w jego ustach i pokazują bardzo niepokojącą i paskudną ewolucję, ale ten typ tak ma - ocenił szef rządu.

Brejza: nie ma miejsca dla języka pogardy

Europoseł KO Krzysztof Brejza w niedzielę na platformie X stwierdził, że wypowiedź Kaczyńskiego "to język pogardy, który nie ma prawa pojawiać się w ustach posła".

Zapowiedział jednocześnie, że złoży w tej sprawie wniosek do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. "W debacie publicznej nie ma miejsca dla języka pogardy i nienawiści! Nie ma wyjątków!" - czytamy.

Joński: on puka od spodu

Słowa prezesa PiS skomentował krótko w mediach społecznościowych europoseł KO Dariusz Joński. "Myślałem, że Kaczyński dotknął dna. Myliłem się. On puka od spodu" - napisał.

Pawliczak: historia to zapamięta

Posłanka KO Karolina Pawliczak stwierdziła natomiast, że Kaczyński obraził "ludzi, którzy walczą o demokrację i prawdę". "Już dawno powinien odejść z polityki, a nadal kłamie i sieje w społeczeństwie ferment. Wykorzystuje ofiary katastrofy dla własnych, partyjnych interesów. Wstyd i hańba! Historia to zapamięta" - oceniła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Czy Karol Nawrocki dobrze będzie wypełniać obowiązki prezydenta? Sondaż
Polska
Dachowanie po nieoczekiwanym hamowaniu
Kłócili się w aucie, nagle on zaciągnął hamulec ręczny
Lubuskie
Koniec prac na placu Zawiszy
"Puzzle" ułożone. Tramwaje wróciły na plac Zawiszy
WARSZAWA
Policja Wielka Brytania
Mężczyzna znaleziony martwy. W sprawie zatrzymani nastolatkowie
Świat
Zalania w prefekturze Kumamoto w Japonii
Rekordowe opady. Wstrzymano kursowanie szybkich pociągów
METEO
KPO
Sztab kryzysowy i "totalna kontrola". Ministerstwo Funduszy reaguje
BIZNES
W sieci krąży wiele twierdzeń o popularnych zastrzykach na otyłość. Ile w nich prawdy, a ile mitów?
Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość
Zuzanna Kuffel
Złotówki Pieniądze PLN
Kontrole dotacji z KPO. "Jesteśmy zaskoczeni"
BIZNES
Szczecin. Dworzec rowery
Kłopot rowerzystów na dworcu. Nie każda winda jest dla nich, a oznaczeń brakuje
Szczecin
Donald Tusk
Dymisja ministry? Tusk: jutro będę miał wystarczający materiał, żeby podjąć decyzję
Polska
Wieloryb na plaży w Wisełce
Martwy wieloryb miał zostać zatopiony, morze wyrzuciło go na brzeg. Zamknęli część plaży
Szczecin
imageTitle
Wysyp dyskwalifikacji. Dyrektor Pucharu Świata uspokaja
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy chwilę przed nadjeżdżającym pociągiem
Wjechali na przejazd, a nie powinni. Nagranie
Kraków
Zwierzę uciekło właścicielowi
Teju na gigancie. Wędrował ulicami miasta, pokonał osiem kilometrów
Lubuskie
Badanie techniczne ma być fotografowane
Opłaty dla kierowców w górę. Zapowiedź wiceministra
BIZNES
Fragmenty zerwanych dachów dwóch budynków w Nebraska State Penitentiary w Lincoln
Wiatr zerwał dach więzienia, ewakuacja osadzonych
METEO
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Wjechał w grupę pielgrzymów, był pijany i ma zakaz prowadzenia
Łódź
imageTitle
Polscy siatkarze rozpoczęli misję mundial. Dwa wielkie powroty
EUROSPORT
Pożar łodzi na Zakintos
Pożar statku turystycznego. Relacja pasażera z Polski
Świat
ABW pap_20150423_0W4
Bomba kumulacyjna w przesyłce. Ustalenia ABW i akt oskarżenia
Polska
hanoi wietnam shutterstock_2585112851
Kolejny kierunek bez wiz dla Polaków
BIZNES
Prezydent Karol Nawrocki
Pierwsze weto prezydenta? "To rozwiązanie nie zyska akceptacji"
BIZNES
Policjanci zatrzymali kierowcę autobusu miejskiego
Pijany i po narkotykach kierował autobusem
WARSZAWA
Teleskop, niebo nocą
Perseidy to nie wszystko. Coś takiego "zdarza się raz na 24 lata"
METEO
25806199
Czy Polacy wierzą w niezależność Nawrockiego? Sondaż
Polska
17-letni kierowca doprowadził do kolizji z dwoma radiowozami
17-latek podczas ucieczki uszkodził dwa radiowozy 
Rzeszów
imageTitle
Podium rankingu WTA bez zmian. Świątek goni Gauff
EUROSPORT
ukraincy
FAŁSZ"Blok socjalny dla Ukraińców" w Warszawie? Ratusz wyjaśnia, ekspert przestrzega
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wody w kamieniołomie Zimnik
Tragedia w kamieniołomie. Spadł ze skały, nie żyje
Wrocław
Jadwiga Jakubczak podczas pozowania
W nagrodę za dobrą pracę pozowała do pomnika. Od 110 lat jest symbolem miasta
Filip Czekała

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica