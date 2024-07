Tusk: dodatkowy miliard złotych na potrzeby policji

Hołownia: chylimy dzisiaj czoła przed policjantami

Marszałek Hołownia podziękował policjantom za codzienną służbę dla dobra obywateli. - Chylimy dzisiaj czoła przed wszystkimi policjantami, którzy rano wychodząc na służbę, wkładając mundur, zrobili to po raz ostatni, oddając swoje życie po to, by inni mogli żyć - powiedział. Podkreślił, że funkcjonariusze "każdego dnia wkładają swój wysiłek, troskę, mądrość do tego, żeby Polska - nasz wspólny dom - stawała się bezpieczniejszym miejscem dla naszych bliskich, naszych dzieci, tych, których kochamy i tych, którzy walczyli o wolność".