Tusk: To decyzja bezprawna. Zamach

Będzie skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w odniesieniu do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - powiedział premier Donald Tusk. - Nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad Izbą Pracy - dodał. Manowska ogłosiła we wtorek, że przejmuje władzę nad Izbą Pracy po tym, jak zakończyła się kadencja jej dotychczasowego prezesa. "Starzy" sędziowie Izby protestują i podkreślają, że według przepisów obowiązki prezesa Izby powinien objąć najstarszy stażem sędzia wśród przewodniczących wydziałów.

Prezes Rady Ministrów wystąpił we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu. Donald Tusk nawiązał do sytuacji w Sądzie Najwyższym i - jak mówił - wtorkowym "kolejnym takim zamachu pani (pierwszej prezes SN, Małgorzaty) Manowskiej".

- Nie wiem, dlaczego. Zapytajcie o to. Prezydent ( Andrzej) Duda nie skorzystał ze swojego uprawnienia (...), aby wysłać do mnie propozycję nowego szefa Izby Pracy. Coś bardzo dziwnego i złego się stało - komentował. Według niego "oczywiście nie można uznać tego zamachu pani Manowskiej". - I nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej Izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą Izbą - dodał.

Tusk: prezydent zrobił pole dla Manowskiej i jej bezprawnych działań

Tusk był też pytany, czy jeśli prezydent przedstawi propozycję sędziego, do powołania go na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Pracy, dokonującego wyboru kandydatów na stanowisko prezesa tej Izby, to premier kontrasygnuje taki dokument - bez względu, czy będzie to neosędzia, czy nie.