"To na pewno nie było przemówienie łączące"

To było przemówienie do Amerykanów, to nie było przemówienie do świata, choć cały świat tego przemówienia słuchał - tak inauguracyjne wystąpienie Donalda Trumpa komentowała w "Kropce nad i" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Jej zdaniem Trump przedstawił się w nim jako "ktoś, kto niesie w ogóle nową erę dla Stanów Zjednoczonych".

Poniedziałek to dzień uroczystości związanych z oficjalnym przejęciem władzy w USA przez Donalda Trumpa.

O godzinie 12 czasu lokalnego (godzina 18 w Polsce) nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości - prezes Sądu Najwyższego John Roberts odebrał od Trumpa prezydencką przysięgę. Później Trump wygłosił swoje inauguracyjne przemówienie. Zapowiedział między innymi wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości na południowej granicy USA, wysłanie żołnierzy na południową granicę oraz ogłoszenie krajowego stanu awaryjnego w zakresie energetyki.

CZYTAJ TEŻ: Najważniejsze zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa Ślubuje J.D. Vance | AFP POOL/EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Donald i Tiffany Trump | AP POOL/EPA/PAP Melania Trump ściska dłoń męża | AP POOL/EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | AP POOL/EPA/PAP Donald Trump | The Washington Post POOL/EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | REUTERS POOL/EPA/PAP Melania i Donald Trump, Jill i Joe Biden oraz Usha i J.D. VANCE | CNP POOL/EPA/PAP Przemawia Donald Trump | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Donald Trump podczas ślubowania | NEW YORK TIMES POOL/EPA/PAP Sędziowie Sądu Najwyższego | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Piosenkarka country Carrie Underwood | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Donald Trump podczas inauguracji, za nim Jill i Joe Biden | EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Melania i Donald Trump | REUTERS POOL/EPA/PAP J.D. Vance i Donald Trump | AP POOL/PAP Inauguracja | REUTERS POOL/EPA/PAP Donald Trump | NEW YORK TIMES POOL/EPA/PAP Melania i Donald Trump | REUTERS POOL/EPA/PAP Jill i Joe Biden oraz Donald i Melania Trump przed Białym Domem | EPA/PAP Beverly Aikins, matka JD Vance'a, podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa | PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL Jill Biden, Doug Emhoff | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Szef Apple Tim Cook | PAP/EPA/KEVIN LAMARQUE Szef TikToka Shou Zi Chew | PAP/EPA/KEVIN LAMARQUE George W. i Barbara Bush, Barack Obama | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Szef Google Sundar Pichai i Elon Musk | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Javiera Milei i Giorgia Meloni na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa | PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL Szef Google'a Sundar Pichai (L) oraz szef Tesli i SpaceX Elon Musk | PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL Szef Meta Mark Zuckerberg z żoną Priscillą Chan (po lewej) | PAP/EPA/SAUL LOEB Przyszła szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles i jedna z najbogatszych kobiet świata Miriam Adelson | PAP/EPA/CHIP SOMODEVILLA Javier Milei i Giorgia Meloni wśród gości zaprzysiężenia Donalda Trumpa | PAP/EPA/CHIP SOMODEVILLA / POOL Ojciec Melanii Trump Victor Knavs z Elonem Muskiem | JULIA DEMAREE NIKHINSON/PAP/EPA Byli prezydenci USA na inauguracji Donalda Trumpa | PAP/EPA/SAUL LOEB Mark Zuckerberg (R) i Marco Rubio | PAP/EPA/JULIA DEMAREE NIKHINSON / POOL Założyciel Amazona Jeff Bezos, szef Google'a Sundar Pichai i Elon Musk | PAP/EPA/SAUL LOEB Melania Trump | NEW YORK TIMES POOL/EPA/PAP Eric Trump, Jared Kushner, Ivanka Trump i Donald Trump Jr. | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Lauren Sanchez, Jeff Bezos, Sundar Pichai i Elon Musk | PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL Donald Trump w swoim pierwszym wystąpieniu po objęciu urzędu poruszył wiele wątków | REUTERS POOL/EPA/PAP Ślubuje J.D. Vance | AFP POOL/EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | GETTY IMAGES POOL/EPA/PAP Donald i Tiffany Trump | AP POOL/EPA/PAP Melania Trump ściska dłoń męża | AP POOL/EPA/PAP Ślubuje Donald Trump | AP POOL/EPA/PAP Donald Trump | The Washington Post POOL/EPA/PAP

"To na pewno nie było przemówienie łączące"

Przemówienie Trumpa komentowała w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, była ambasadorka RP w Moskwie, przedstawicielka Polski 2050 - Trzeciej Drogi. - To na pewno nie było przemówienie łączące, to było przemówienie, które ustawiało prezydenta Trumpa w roli - nie chcę powiedzieć zbawiciela - ale kogoś, kto niesie w ogóle nową erę dla Stanów Zjednoczonych po czasie upadku - stwierdziła.

Ministra mówiła też, że to "na pewno będzie to era zupełnie innych wartości, wartości nie demokratycznych, rozumianych jako win-win, współpraca, pilnowania pewnych zasad, gdzie wszyscy działają według tych samych reguł i najmniejsi też mają prawa, tylko to jest czas - według tego co usłyszeliśmy - wielkich imperiów, które mają swoje interesy".

- To było przemówienie do Amerykanów, to nie było przemówienie do świata, choć cały świat tego przemówienia słuchał. Europy tam praktycznie nie było, nie było w ogóle o kwestiach międzynarodowych, chyba że w kontekście egzekwowania bezpieczeństwa granicy, odzyskiwania tego, co według prezydenta Trumpa, Amerykanom się należy - kontynuowała.

"Pytanie, które dzisiaj musi postawić cała Unia Europejska"

Ministra funduszy i polityki regionalnej mówiła także o tym, jak może teraz wyglądać podejście Stanów Zjednoczonych do Europy. - To jest pytanie, które dzisiaj cała Unia Europejska musi sobie bardzo jasno i pragmatycznie postawić. Oczywiście Polska wobec Stanów waży za mało, więc razem jako Unia Europejska ważymy dużo więcej, ważymy dużo i nie jest tak, że powinniśmy się czuć jacyś kompletnie bezbronni, bo to absolutnie nie jest ten moment - powiedziała.

- Myślę, że po stronie Unii Europejskiej naprawdę jest czas, żebyśmy poczuli także własną wartość. Bo to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są wyłącznie siłą i miejscem, gdzie się żyje świetnie, a słabość jest po stronie Unii Europejskiej. Ta narracja jakoś ostatnio, także w samej Unii, została ustawiona i to nie jest zasadne - dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: TVN24, PAP