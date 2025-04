PiS nie wie, "jak zjeść Trumpa"

"PiS nie bardzo potrafi sobie poradzić z tym, jak zjeść Trumpa" Źródło: TVN24

Czy działania Donalda Trumpa wpłyną na kampanię wyborczą w Polsce? Jak ocenił w "Kropce nad i" profesor Andrzej Rychard, zachowanie prezydenta USA "stawia w trudniejszej sytuacji kandydata PiS". Profesor Antoni Dudek mówił, że działania Trumpa będą miały wpływ na kampanię, jeżeli uda mu się szybko "doprowadzić do rozejmu na wschodzie". Goście programu rozmawiali także o sejmowym spięciu Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem.

Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk w "Kropce nad i" w TVN24 zostali zapytani, jak działania Donalda Trumpa, w tym decyzja o nałożeniu ceł na inne kraje, może wpłynąć na kampanię prezydencką w Polsce.

Cłami - 25-procentowymi - została objęta również Polska.

Rychard ocenił, że ta sprawa "stawia w trudniejszej sytuacji kandydata Prawa i Sprawiedliwości". - Ponieważ PiS nie bardzo potrafi sobie poradzić z tym, jak zjeść Trumpa. Krótko mówiąc, jak sprzedać miłość do Trumpa z jednoczesnym wspieraniem Ukrainy i z jednoczesnym budowaniem słusznych obaw przed Rosją - wyjaśniał.

Jego zdaniem "to się wszystko razem nie mieści i PiS próbuje liczyć chyba na tę część elektoratu, która - jak to się brutalnie mówi - nie łączy kropek". - Ale ludzie coraz częściej zaczynają łączyć kropki - dodał socjolog.

"Nawrocki ma inne problemy, moim zdaniem poważniejsze"

Zdaniem Dudka to, co robi amerykański przywódca, "będzie miało wpływ, jeżeli Trumpowi uda się doprowadzić przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Polsce do rozejmu na wschodzie". - Na razie wygląda na to, że mu nie idzie za bardzo - zastrzegł.

Jednakże - ocenił politolog - "jeśli ten rozejm przed 18 maja zostałby zawarty i w tym czasie Trump przybył do Polski, to wtedy może mieć wpływ na kampanię prezydencką". - Bo mówi się o tym szczycie Trójmorza, na którym pod koniec kwietnia miałby się pojawić, ale żadnego potwierdzenia nie było w tej sprawie. Czyli uważam, że jeśli nie nastąpi to, o czym powiedziałem, to wpływ będzie jednak ograniczony - powiedział.

Gość TVN24 przyznał przy tym, że zgadza się ze swoim przedmówcą, że "to jest pewien problem dla (Karola - red.) Nawrockiego i PiS-u". - Tylko, że Nawrocki ma inne problemy, moim zdaniem poważniejsze - zaznaczył. Wskazywał, że kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości nie udało się "osiągnąć poziomu (poparcia - red.), który ma PiS jako partia". - PiS jako partia ma bliżej 30 procent, Nawrocki jako kandydat PiS-u ma niewiele ponad 20 procent - zauważył.

"Najistotniejszy rezultat" spięcia Kaczyńskiego z Giertychem

Goście programu odnieśli się także do sejmowego starcia Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Gierychem, do którego doszło 2 kwietnia. W trakcie awantury posłowie PiS nazwali posła Koalicji Obywatelskiej "mordercą", a sprawa dotyczyła śmierci Barbary Skrzypek.

Profesor Dudek ocenił, że kandydatowi PiS-u na prezydenta Karolowi Nawrockiemu "w niczym to nie pomoże". - Natomiast zaszkodziło to Jarosławowi Kaczyńskiemu, (...). W istocie nic polityka, który jest jednak przywódcą głównej partii opozycyjnej nie ośmiesza tak, jak taka sytuacja w zestawieniu z Giertychem, który nie jest przywódcą formacji politycznej, tylko jest ciągle politykiem drugoligowym - mówił.

Stwierdził, że "de facto Giertych ośmieszył w dużym stopniu Kaczyńskiego".

- Bo to Kaczyński dzisiaj jeżdżący po Polsce, mówiący "głosujcie na Nawrockiego", jest mniej wiarygodny. I myślę, że najistotniejszym rezultatem tego incydentu w Sejmie jest to, że wielu posłów PiS-u z tych tylnych ław zaczęło się zastanawiać, czy prezes jeszcze jest tym charyzmatycznym wodzem, w którego "wierzyliśmy przez lata". Tam gdzieś się pojawiła wątpliwość. I jak ten Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury, to te wątpliwości się przerodzą w pewność i zaczną się ataki na prezesa - dodał politolog i historyk.

Zdaniem profesora Rycharda ta sytuacja pokazuje też "kompletną bezradność Nawrockiego". - Bo Nawrocki, w sytuacji gasnących zdolności przywódczych Jarosława Kaczyńskiego, sam jest niesamodzielny. On sam tego nie poniesie, on sam tego nie uniesie - stwierdził socjolog.