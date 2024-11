"Dobrze by było, ale mamy swój kalendarz". Kaczyński o kandydacie PiS na prezydenta

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany we wtorek po południu na konferencji w siedzibie partii o to, czy kandydat PiS powinien być dostosowany do tego, kto zostanie wybrany na kandydata ze strony Koalicji Obywatelskiej. - Jeżeli chodzi o kandydatów, my prawdopodobnie podejmiemy decyzję, nie wiedząc jeszcze, który z panów kandydatów z drugiej strony będzie, więc to na pewno nie wpłynie (na decyzję - red.). Chociaż ja bym się przyłączył do tego zdania, że dobrze by było, ale mamy swój kalendarz - powiedział.