Dlaczego Putin nie chce spotkać się z Zełenskim? Trump: bo go nie lubi

W ostatnim czasie amerykański prezydent odbył serię spotkań z międzynarodowymi przywódcami w sprawie sytuacji na Ukrainie. Najpierw, 15 sierpnia, spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem. Kilka dni później, 18 maja, rozmawiał natomiast w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami.

W poniedziałek Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu przekazał, że nie omawiał konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale zapowiedział, że Stany Zjednoczone wesprą ten kraj.

Zapytany, dlaczego Putin wydaje się niechętny do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Trump odpowiedział: - Bo go nie lubi.

Trump: chcielibyśmy denuklearyzacji

Prezydent USA powiedział również, że podczas spotkania z Putinem omawiał kwestię ograniczenia rozmiarów arsenału nuklearnego obu krajów po tym, gdyby doszło do zawieszenia broni na Ukrainie. - Chcielibyśmy denuklearyzacji. To zbyt duża siła rażenia, o tym też rozmawialiśmy. Musimy położyć kres wojnie - powiedział Trump dziennikarzom zgromadzonym w Gabinecie Owalnym.

