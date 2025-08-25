Logo strona główna
Polska

Dlaczego Putin nie chce spotkać się z Zełenskim? Trump: bo go nie lubi

Donald Trump
Trump o zdjęciu z Putinem: to ładne zdjęcie
Źródło: TVN24
Prezydent Donald Trump przekazał, że podczas rozmowy z Władimirem Putin nie omawiał konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale zapowiedział, że Stany Zjednoczone wesprą ten kraj. Stwierdził też, że Putin nie chce spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, bo "go nie lubi".

W ostatnim czasie amerykański prezydent odbył serię spotkań z międzynarodowymi przywódcami w sprawie sytuacji na Ukrainie. Najpierw, 15 sierpnia, spotkał się na Alasce z Władimirem Putinem. Kilka dni później, 18 maja, rozmawiał natomiast w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi przywódcami.

W poniedziałek Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu przekazał, że nie omawiał konkretnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale zapowiedział, że Stany Zjednoczone wesprą ten kraj.

Zapytany, dlaczego Putin wydaje się niechętny do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Trump odpowiedział: - Bo go nie lubi.

Trump: chcielibyśmy denuklearyzacji

Prezydent USA powiedział również, że podczas spotkania z Putinem omawiał kwestię ograniczenia rozmiarów arsenału nuklearnego obu krajów po tym, gdyby doszło do zawieszenia broni na Ukrainie. - Chcielibyśmy denuklearyzacji. To zbyt duża siła rażenia, o tym też rozmawialiśmy. Musimy położyć kres wojnie - powiedział Trump dziennikarzom zgromadzonym w Gabinecie Owalnym.

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

Donald TrumpWładimir PutinWołodymyr Zełenski
