O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana doktora - mówił Jarosław Kaczyński o powodach wyboru Karola Nawrockiego na kandydata PiS na prezydenta. - Uznaliśmy, że to najlepszy kandydat - mówił prezes PiS i przekonywał, że szef IPN "jest człowiekiem przenikliwym, człowiekiem zdrowego rozsądku".

W niedzielę po godzinie 16 w krakowskiej hali Sokół rozpoczęła się konwencja z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ogłoszono na niej, że kandydatem PiS na prezydenta został prezes IPN Karol Nawrocki.

Przed wystąpieniem Nawrockiego głos na sali zabrał Kaczyński. Prezes PiS oświadczył, że partia zdecydowała się na poparcie "kandydata niezależnego", choć Prawo i Sprawiedliwość miało - jak ocenił - "znakomitych własnych, partyjnych kandydatów". - Można wymienić wiele nazwisk, ograniczę się do trzech: Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński i Mariusz Błaszczak - mówił.

Nawrocki nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości ani żadnej innej partii. Prezesowi IPN zabrania tego ustawa. PiS przedstawia go jako kandydata "obywatelskiego".

Karol Nawrocki kandydatem PiS na prezydenta Łukasz Gągulski/PAP

- Muszę wyjaśnić nasze motywy, motywy partii Prawa i Sprawiedliwości, która podjęła decyzję o wysunięciu kandydata bezpartyjnego, kandydata niezależnego, kandydata, którego wielu spośród naszych wybijających się działaczy, także z samej czołówki, nie znało bliżej. O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana doktora Karola Nawrockiego, jego życiowa droga i także to, że dzisiaj mamy stan szczególny - wewnętrzną wojnę, wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy - powiedział Kaczyński. To dlatego według Kaczyńskiego "potrzebny jest człowiek wiarygodny, niezależny od formacji politycznej, który będzie miał wolę i możliwość, żeby tę wojnę zakończyć".

Prezes PiS o Nawrockim: jest człowiekiem zdrowego rozsądku

- Wojna nie musi trwać. Prezes IPN, doktor Nawrocki jest naprawdę człowiekiem, który może pokazać, że rola prezydenta Rzeczypospolitej wynikająca z Konstytucji RP, ale także i z polskiej tradycji (...) to może być rola z jednej strony kojąca te bardzo dzisiaj wzburzone fale, ale z drugiej strony także to będzie rola ku powrotowi do tego wszystkiego, co jest dobre, ale także ku nowym pomysłom, bo my te nowe pomysły mamy - mówił Kaczyński.

Zaznaczył, że Nawrocki to "ktoś, kto jest polskim patriotą i udowodnił to niejeden raz. Jest on jednocześnie człowiekiem przenikliwym, człowiekiem zdrowego rozsądku".

Kaczyński: uznaliśmy, że to najlepszy kandydat

- Postanowiliśmy poprzeć pana prezesa doktora Karola Nawrockiego, bo uznaliśmy, że to jest po prostu w interesie naszej ojczyzny, Polski. Uznaliśmy, że to najlepszy kandydat. A co przed nami? Co po tym dzisiejszym spotkaniu? Ogromna praca w kampanii, dla skonstruowania ochrony tych wyborów - przyznał Kaczyński.

Nawiązał także do swojego wystąpienia sprzed dziesięciu lat, kiedy ogłosił, że kandydatem PiS na prezydenta będzie Andrzej Duda. - Jest dla mnie czymś bardzo wzruszającym po dziesięciu latach, kiedy mówiłem tu, że kandydatem na prezydenta może być dzisiejszy prezydent, pan Andrzej Duda. Wtedy bardzo wielu nie wierzyło. Dzisiaj widzę, że ta wiara jest i ona powinna zwyciężyć - przekonywał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w hali "Sokół" w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Autorka/Autor:ek/akw

Źródło: TVN24