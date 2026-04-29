Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Decyzja PiS w sprawie Mejzy. Poseł komentuje

Źródło: TVN24
Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości - poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Po rozmowie z kierownictwem partii i klubu, podjąłem decyzję o wystąpieniu - przekazał z kolei Mejza.

Jak przekazał Bochenek, decyzja o wykluczeniu Mejzy z klubu parlamentarnego PiS zapadła "po rozmowie z kierownictwem partii i klubu". "Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był" - zaznaczył rzecznik PiS we wpisie na X. 

Do informacji odniósł się też Mejza. "W poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz patriotyczny, po rozmowie z kierownictwem Partii i Klubu, podjąłem decyzję o wystąpieniu z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślam również, że członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie byłem" - napisał na X.

"Nie pozwolę na to, aby przez moje obecne i przyszłe decyzje polityczne oraz te dotyczące działalności charytatywnej (które mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom) Klub był obiektem ataku ze strony prorządowych mediów" - dodał i zapewnił o swoim dalszym wsparciu dla "obozu patriotycznego". 

Afery z udziałem Łukasza Mejzy

O Mejzie było głośno w ostatnim czasie z kilku powodów. W sobotę obserwował walkę swojego kolegi partyjnego Przemysława Czarneckiego, posła w latach 2014-2023, obecnie radnego sejmiku dolnośląskiego, na gali jednej z federacji feak fightowych. Później w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Mejza przyznał, że sam nie wyklucza swojego udziału. 

Pytania o to, czy Mejza nie znajdzie się poza klubem PiS, pojawiały się już wcześniej. Ma to związek z serią wykroczeń drogowych polityka. Za dotychczasowe zebrał już ponad 168 punktów karnych - wyliczyli dziennikarze RMF FM. W 2025 roku poseł został zatrzymany na drodze ekspresowej, jadąc ponad 200 km/h. Nie przyjął mandatu i zasłonił się immunitetem poselskim

Ostatni opisywany przez media incydent z udziałem polityka wydarzył się 12 kwietnia. Policja zatrzymała Mejzę po tym, jak na drodze ekspresowej pod Zieloną Górą jechał z prędkością ponad 150 km/h. Ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych, który przyjął, a także dziewięcioma punktami karnymi. 

Jesienią ubiegłego roku Mejza został ukarany przez sejmową komisję etyki za awanturę, do jakiej doprowadził w restauracji w Nowym Domu Poselskim. Polityk miał brać udział również w awanturze w hotelu poselskim w sierpniu 2025 roku

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćŁukasz Mejza
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

