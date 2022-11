Debata "Zdrowie psychiczne Polaków". Depresja jak kula śniegowa, robi się "coraz większa i coraz bardziej przyspiesza"

W TVN24 odbyła się debata "Zdrowie psychiczne Polaków" z udziałem między innymi psychologów, pedagogów i pacjentów. Aktor Piotr Zelt, ambasador kampanii "Twarze Depresji. Nie Oceniam. Akceptuję", mówił, że "przyznanie się przed sobą i podjęcie walki z depresją, walki o zdrowie, jest wyrazem siły wewnętrznej, a nie wyrazem słabości". Piosenkarka Anna Wyszkoni, także ambasadorka tej kampanii, stwierdziła, że "nikt, kogo nie dotknęła depresja bezpośrednio, nie rozumie tego stanu tak do końca".

W pierwszej części debaty prowadzonej przez Marcina Zaborskiego gośćmi byli aktor Piotr Zelt, ambasador kampanii "Twarze Depresji. Nie Oceniam. Akceptuję" oraz piosenkarka Anna Wyszkoni, także ambasadorka tej kampanii.

Wyszkoni: nikt, kogo nie dotknęła depresja bezpośrednio, nie rozumie tego stanu tak do końca

- Otarłam się o stan depresyjny po urodzeniu dziecka, mojej córki Poli. Związane to było głównie z presją, która była wytwarzana przez całe moje otoczenie, przez media. Bo my często słyszymy, jakie to my musimy być idealne, musimy karmić piersią, jak musimy dbać o nasze dzieci, trochę zapomnieć o sobie, odstawić siebie. Na szczęście po tym doświadczeniu z pierwszym dzieckiem byłam już przygotowana na wiele rzeczy - mówiła Wyszkoni.

- Wiedziałam, że mam problem z karmieniem piersią. Taki problem miałam już z pierwszym dzieckiem. Dlatego po tych pierwszych doświadczeniach wiedziałam troszkę jak się bronić przed tą depresją, nie musiałam korzystać z pomocy specjalisty. Ta pomoc pojawiła się w moim życiu później, po chorobie nowotworowej - mówiła dalej piosenkarka.

Stwierdziła, że "nikt, kogo nie dotknęła depresja bezpośrednio, nie rozumie tego stanu tak do końca". - Często słyszymy, że przecież nie możemy mieć depresji, mając wszystko. Bo z pozoru - szczęśliwa rodzina, dom, świetna praca, pieniądze, wszystko się układa. A jednak jest coś, co przeszkadza nam czuć to szczęście - kontynuowała Wyszkoni. Podkreśliła, że "warto być czujnym", aby nie znaleźć się w sytuacji, kiedy skorzystanie z pomocy specjalisty będzie ostatecznością.

Zelt: podjęcie walki z depresją jest wyrazem siły, a nie słabości

Piotr Zelt mówił, że najtrudniejsze w jego przypadku było to, żeby przyznać się przed samym sobą, że ma się problem i żeby zacząć mówić o tym otwarcie. - Myślę, że przyznanie się przed sobą i podjęcie walki z depresją, walki o zdrowie, jest wyrazem siły wewnętrznej, a nie wyrazem słabości - powiedział. Dodał, że problem był potęgowany także ze względu na obecne jeszcze w części społeczeństwa przeświadczenie, że mężczyźnie nie wypada mówić o tym, że zmaga się z depresją. - Trzeba to odczarowywać i nagłośnić ten problem - apelował.

- Lekarz powiedział mi kiedyś, że depresja jak kula śniegowa, tocząca się po zboczu góry. Ona się robi coraz większa i coraz bardziej przyspiesza. Moment, kiedy to złapiemy i zareagujemy, jest niesłychanie istotny - mówił dalej aktor.

"Ostatnie dekady dały bardzo duży postęp jeśli chodzi o leczenie zaburzeń psychicznych"

W drugiej części o zdrowiu psychicznym dorosłych rozmawiali: prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Gałecki - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki; Katarzyna Szczerbowska - rzeczniczka Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego; dr Izabela Ciuńczyk - lekarz psychiatra i psychoterapeuta, dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Koszalinie i Anna Cyklińska - psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, przedstawicielka Fundacji Można Zwariować, autorka książki "Przewodnik po emocjach".

- Ostatnie dekady dały bardzo duży postęp, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń psychicznych, tak, że te zaburzenia stały się przez to możliwe do leczenia. Co oznacza, że w przeświadczeniu było to, że zaburzenie psychiczne jest czymś, co bezwzględnie musi kończyć się porażką. Myślę, że to ciągle stygmatyzuje. Jest jakaś taka przestrzeń, że ze złamaną nogą i gipsem możemy się wszędzie pokazać, natomiast powiedzieć o depresji, o chorobie afektywnej dwubiegunowej czy schizofrenii, jest znacząco trudniej - mówił profesor Gałecki.

Doktor Izabela Ciuńczyk była pytana między innymi o to, czy można stwierdzić, że kryzys i zaburzenia zdrowia psychicznego mają częściej osoby smutne od tych, które uchodzą za "dusze towarzystwa". - To kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy w rodzinach kochających jesteśmy popularni, sławni, mamy zasoby finansowe, mamy wsparcie emocjonalne, wszystko idzie dobrze. Kryzysy mają najróżniejszą postać. One dotykają właściwie bardzo indywidualnego człowieka. To jest sprawa bardzo demokratyczna. Tutaj nie ma znaczenia, kto jakie ma wykształcenie, z jakiej rodziny pochodzi, gdzie się urodził - mówiła.

Katarzyna Szczerbowska mówiła, że "zaburzenia lękowe to jest najczęstsza forma kryzysu, właściwie wszyscy taki lęk czujemy". Dodała jednak, że to nie oznacza, ze wszyscy gremialnie musimy korzystać z pomocy specjalisty, bo "pomagamy sobie nawzajem". - Jeżeli ktoś doświadcza kryzysu psychicznego, ktoś mu umarł, odszedł, stracił pracę, bo sobie nie radzi, bo jest bardzo wrażliwy, to po to są też silniejsze osoby, żeby tutaj pomóc. Jesteśmy wszyscy nawzajem dla siebie - powiedziała.

Również Anna Cyklińska zwracała uwagę, że w pomocy osobie w kryzysie psychicznym szczególną rolę może odegrać nie tylko rodzina, ale też "cała sieć wsparcia, znajomi, przyjaciele czy nawet środowisko w pracy". - To też jest oczywiście obciążenie, (żeby) wspierać taką osobę w ciężkim kryzysie i też zachęcamy, żeby takie osoby szukały wsparcia, jeśli będą tego potrzebowały, bo dobry wspieracz potrzebuje mieć na to zasoby, energię - dodała.

