Polska

Debata "Przemoc domowa". Już w środę w TVN24+

shutterstock_1912358809
Słowa mogą krzywdzić tak samo jak czyny. Ruszyła druga edycja kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"
Źródło: Kinga Bury/Fakty po Południu TVN24
Czym jest i jak może przejawiać się przemoc w domu? Co mogą zrobić jej ofiary? Gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc? Jak na nowo zaufać bliskim, instytucjom, ale i sobie? O tym i nie tylko w debacie "Przemoc domowa". Oglądaj w środę o godzinie 15 w TVN24+.

W środę o godzinie 15 w TVN24+ odbędzie się debata "Przemoc domowa".

Poprowadzi ją dziennikarka TVN24 Justyna Kosela, a gośćmi będą:

  • psycholożka i psychotraumatolożka, koordynatorka punktu pomocy po gwałcie prowadzonego przez Fundację Feminoteka Katarzyna Nowakowska,
  • politolożka i prawniczka, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego dr Beata Samoraj-Charitonow,
  • przedstawicielka Niebieskiej Linii (Instytut Psychologii Zdrowia) Katarzyna Miłkowska,
  • piosenkarka Halina Mlynkova.
Zły dom to nie sprawa prywatna. "Nie bójmy się dzwonić na 112"
Wśród poruszanych tematów znajdą się: przemoc domowa i jej różne przejawy, naruszanie nietykalności cielesnej jako jedna z form przemocy, rodzaje mechanizmów i form przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przemocy, budowanie bezpiecznego życia po doświadczeniu przemocy, a także odbudowywanie zaufania do bliskich, instytucji oraz do samego siebie.

"Myślałam, że nie wyjdę z dzieckiem z domu". Przemoc "bardzo demokratycznym zjawiskiem"
Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Przemoc domowaPrzemocPsychologia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica