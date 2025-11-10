Debata "Przemoc domowa". Już w środę w TVN24+

W środę o godzinie 15 w TVN24+ odbędzie się debata "Przemoc domowa".
Poprowadzi ją dziennikarka TVN24 Justyna Kosela, a gośćmi będą:
- psycholożka i psychotraumatolożka, koordynatorka punktu pomocy po gwałcie prowadzonego przez Fundację Feminoteka Katarzyna Nowakowska,
- politolożka i prawniczka, pracowniczka naukowa Uniwersytetu Warszawskiego dr Beata Samoraj-Charitonow,
- przedstawicielka Niebieskiej Linii (Instytut Psychologii Zdrowia) Katarzyna Miłkowska,
- piosenkarka Halina Mlynkova.
Wśród poruszanych tematów znajdą się: przemoc domowa i jej różne przejawy, naruszanie nietykalności cielesnej jako jedna z form przemocy, rodzaje mechanizmów i form przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przemocy, budowanie bezpiecznego życia po doświadczeniu przemocy, a także odbudowywanie zaufania do bliskich, instytucji oraz do samego siebie.
