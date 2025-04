Spięcie z Trzaskowskim i "selfie" z Mentzenem. Tak pytania zadawał Hołownia

Rafał Trzaskowski odpowiada Szymonowi Hołowni Źródło: Super Express

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Rafał Trzaskowski, odpowiadając podczas debaty prezydenckiej na pytanie Szymona Hołowni, mówił, że dziwi się, że marszałek Sejmu "atakuje Warszawę", i przypomniał mu, że członkowie jego ugrupowania również kierują miastem stołecznym. Natomiast Sławomir Mentzen, jeszcze zanim usłyszał pytanie od Hołowni, podszedł do niego i zrobił sobie z nim "selfie".

Kluczowe fakty: Trwa debata kandydatów na prezydenta, organizowana przez dziennik "Super Express".

Uczestniczy w niej wszystkich 13 kandydatów.

Szymon Hołownia zadał Rafałowi Trzaskowskiemu pytanie o ustawę dotyczącą spółek Skarbu Państwa.

Debata składa się z dwóch rund. W pierwszej kandydaci przepytują siebie nawzajem, będą mieli też czas na riposty i polemiki. Druga to krótkie 90-sekundowe oświadczenia.

Czytaj relację z debaty w tvn24.pl

"Dziwi mnie to, że próbujesz atakować Warszawę"

Szymon Hołownia pierwsze ze swoich trzech pytań skierował do Rafała Trzaskowskiego. Przed jego zadaniem politycy uścisnęli sobie dłonie. - Jeżeli zostaniesz prezydentem, podpiszesz ustawę, która porządkuje sytuację w spółkach Skarbu Państwa, która nie dopuści do tego, żeby partyjny nepotyzm, zatrudnianie hejterów, ludzi z Tramwajów Warszawskich było standardem w tym, co jest państwowym majątkiem? - zapytał.

- Absolutnie będę zwolennikiem tego typu rozwiązań i jestem. Dziwi mnie to, że próbujesz atakować Warszawę, dlatego że jesteś jedynym spośród kandydatów, którzy tutaj stoją, którzy ze mną w pewnym sensie prowadzą miasto stołeczne, dlatego że twój człowiek jest moim zastępcą - odparł Trzaskowski.

- I wiesz dobrze, że jeżeli choroba partyjniactwa toczy państwo, to ja jestem absolutnie gotów z nią walczyć i ręka w rękę możemy to zrobić razem. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Tylko proszę cię o jedno. Dlatego że - tak jak powiedziałem - to jest bardzo łatwe się dystansować do tego, co robi w tej chwili rząd i atakować go z wygodnej pozycji, natomiast przypomnę ci, że jesteś drugą osobą w koalicji rządzącej i ponosisz dużo większą odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje w spółkach Skarbu Państwa niż ja - odpowiadał dalej Trzaskowski.

- I warto o tym czasami przypominać. Uważam, że w gronie przyjaciół się nie należy kłócić. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś chce brać odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje, to powinien to robić. Po prostu robić i wpływać na to, co się dzieje w koalicji rządzącej. I oczywiście cię do tego jak najbardziej zachęcam. Ale tak jak powiedziałem, przyjaciele nie powinni się kłócić - dodał.

Mentzen zrobił sobie "selfie" z Hołownią

Jednym z odpowiadających na pytania Hołowni był także Sławomir Mentzen. Zanim jednak marszałek Sejmu zadał mu pytanie, kandydat Konfederacji podszedł do niego i zrobił sobie z nim zdjęcie, nawiązując do zachowania Hołowni podczas pogrzebu papieża Franciszka.

Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia Źródło: Super Express

Hołownia: autograf też Pan chce?

Mentzen zamieścił to zdjęcie na platformie X. "Robienie selfie to jedna z niewielu rzeczy, w których Szymon Hołownia ma doświadczenie ;)" - napisał kandydat Konfederacji.

Na ten wpis zareagował Hołownia. "Fajne zdjęcie. Autograf też Pan chce?" - skomentował.

Fajne zdjęcie. Autograf też Pan chce? https://t.co/7ccJ8adBCx — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) April 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

Wybory prezydenckie w maju 2025

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a jeśli będzie potrzebna ich druga tura, odbędzie się ona 1 czerwca.

O fotel prezydenta RP ubiega się 13 kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Są to: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka), Krzysztof Stanowski (dziennikarz), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem).