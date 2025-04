Podali sobie dłonie, później się zaczęło. Wymiana Hołowni z Trzaskowskim 

Joanna Senyszyn przed debatą prezydencką Źródło: TVN24

Rozpoczęła się debata prezydencka organizowana przez "Super Express", w której udział biorą wszyscy kandydaci. Pierwsze pytanie od Szymona Hołowni skierowane zostało do Rafała Trzaskowskiego. Koalicjanci podali sobie dłonie, a później doszło do wymiany zdań. TVN24 i TVN24+ przygotowały specjalne programy wokół wydarzenia. Zapraszamy do śledzenia relacji z debaty w tvn24.pl.

W debacie prezydenckiej bierze udział wszystkich 13 kandydatów: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

