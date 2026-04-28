Polska Kara dla Mateckiego i Wosia. Zapadła jednogłośna decyzja

Włodzimierz Czarzasty o karze dla Michała Wosia i Dariusza Mateckiego Źródło: TVN24

- Wczoraj na prezydium Sejmu zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pana posła Dariusza Mateckiego i pana posła Michała Wosia w związku z zakłóceniem przez tych dwóch panów porządku i prowadzenia obrad - przekazał Czarzasty na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak mówił, na parlamentarzystów została nałożona kara: będzie im odbierana połowa uposażenia poselskiego przez trzy miesiące. Dodał, że decyzja prezydium Sejmu w tej sprawie była jednogłośna.

Michał Woś i Dariusz Matecki Źródło: Adam Burakowski/East News

Zdjęcia Tuska ze skazaną działaczką PO

Sprawa dotyczy wydarzeń z piątku 17 kwietnia, kiedy to podczas posiedzenia Sejmu Matecki wniósł na salę plenarną duże zdjęcia przedstawiające premiera Tuska, a także wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską z byłą działaczką PO w Kłodzku. Kobieta z Dolnego Śląska została skazana za przestępstwa związane z pedofilią i zoofilią, których dopuścił się jej mąż.

Gdy Matecki podszedł w pobliże mównicy, Czarzasty stwierdził, że poseł PiS zakłóca obrady Sejmu i przywoływał go dwukrotnie do porządku. Następnie marszałek ogłosił, że Matecki nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i podjął decyzję o wykluczeniu posła PiS z posiedzenia Sejmu.

Następnie takie samo zdjęcie Tuska z byłą działaczką PO w Kłodzku próbował postawić przed mównicą sejmową poseł Woś. Jemu również Czarzasty zwracał uwagę, że zakłóca obrady Sejmu, przywoływał posła PiS do porządku dwukrotnie, po czym ogłosił, że Wosia również wyklucza z posiedzenia Sejmu.

