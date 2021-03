"Obajtek wie, że może brnąć, bo jest pod parasolem Jarosława Kaczyńskiego"

"Żenujący, koszmarny spektakl z panem Obajtkiem w głównej roli"

Dodał, że publikacje "Gazety Wyborczej" to "pewnie tylko wierzchołek góry lodowej". - Jeśli do mediów wyciekają tego typu nagrania, to co dopiero mają służby wywiadowcze, gospodarcze innych państw, które przecież szukają haków na szefów wielkich, strategicznych przedsiębiorstw? - zastanawiał się gość TVN24.