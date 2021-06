Święczkowski: tak naprawdę chodzi o jedno postępowanie karne

Święczkowski, mówiąc o zarzutach wobec Obajtka, wskazywał, że "tak naprawdę chodzi o jedno postępowanie karne". Zwracał uwagę, że obecny prezes PKN Orlen "nie miał przedstawionego zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej". Przypomniał także, że do końca śledztwa w stosunku do Obajtka prokurator nie zastosował żadnych środków zapobiegawczych.

Następnie przypominał sekwencję zdarzeń - fakt, że w 2017 roku śledztwo zostało umorzone, a Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał tę decyzję. Powiedział także, że od marca do kwietnia 2021 roku sprawą ponownie zajęła się prokuratura, ale prokurator nie znalazł podstaw do wznowienia tego postępowania.

"Wy nie jesteście w sprawie Obajtka prokuraturą, tylko adwokaturą"

Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do wystąpienia Święczkowskiego, stwierdził, że "to nie była informacja, którą chcieli usłyszeć posłowie. Jego zdaniem była to raczej "mowa obrończa".

Sprawy Daniela Obajtka

Ostatecznie Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wycofała we wrześniu 2016 roku akt oskarżenia w celu jego uzupełnienia nowymi dowodami. Śledczy z Piotrkowa nie dokończyli sprawy. Wątki dotyczące Obajtka zostały przeniesione do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a ta w 2017 roku umorzyła śledztwo przeciwko Obajtkowi, który był wtedy prezesem grupy energetycznej Energa S.A. Prokuratura wykluczyła możliwość jego udziału w jakimkolwiek przestępstwie, a prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie w postanowieniu o umorzeniu śledztwa dowodził, że zeznania osób, które pomawiały prezesa Obajtka, były niewiarygodne.

Kilka miesięcy temu "Gazeta Wyborcza" pisała o majątku szefa Orlenu, m.in. jego licznych nieruchomościach. W lutym "Gazeta Wyborcza" podała też, że w 2009 roku Obajtek jako wójt Pcimia kierował "z tylnego siedzenia" spółką, co jest niezgodne z prawem. W połowie marca jego pełnomocnik Maciej Zaborowski wniósł do CBA o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia. CBA zapowiedziało w marcu, że podejmie czynności w sprawie kontroli majątku i oświadczeń majątkowych prezesa PKN Orlen. Podało też, że dwukrotnie w przeszłości badało jego oświadczenia majątkowe. Portal tvn24.pl ustalił jednak, że tylko raz doszło do kontroli.