Polska

Członek zarządu Orlen Paliwa oraz likwidator TVP w jednym akcie oskarżenia

Proces toczy się przed Sądem Okręgowym we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Proces toczy się przed Sądem Okręgowym we Włocławku (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Adobe Stock
W Sądzie Okręgowym we Włocławku trwa proces, w którym na ławie oskarżonych zasiada likwidator TVP Daniel Gorgosz oraz Michał Jonczynski, członek zarządu Orlen Paliwa i jednocześnie członek rady nadzorczej PZU - wynika z ustaleń tvn24.pl. Według prokuratury dopuścili się przestępstw, gdy zarządzali szpitalem samorządowym w Rypinie. Obaj nie przyznają się do winy i są przekonani, że proces zakończy się dla nich korzystnie.
Likwidatorem telewizji publicznej Daniel Gorgosz został w ostatnich dniach grudnia 2023 roku, dzięki decyzji ówczesnego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza.

Trzy miesiące później Michał Jonczynski trafił do rady nadzorczej ubezpieczeniowego giganta PZU. Dodatkowo na początku 2025 roku dołączył do zarządu Orlen Paliwa, kluczowej spółki w tym koncernie.

Z oficjalnego biogramu dostępnego na stronach TVP można dowiedzieć się, że doktor Daniel Gorgosz m.in. "w latach 2016-2023 był konsultantem biznesowym w obszarze restrukturyzacji i optymalizacji procesów, HR-u, zarządzania i budowania ładu korporacyjnego, odpowiadał za projekty doradcze, wdrożeniowe, konsultacje, interim management".

Według CV Michała Jonczynskiego dostępnego na stronach PZU, karierę zaczynał tworząc bank Inteligo, później m.in. pracował w Berliner Banku, a także był wiceprezesem ZUS.

W obydwu sylwetkach nie ma informacji, że w latach 2016-2018 wspólnie zarządzali szpitalem w Rypinie. Jedynie w biogramie Jonczynskiego znalazła się wzmianka o "zarządzaniu podmiotami leczniczymi".

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
