Wsiadał do auta. Potrącił go pijany kierowca, zginął na miejscu

Lesia Vakuliuk, dziennikarka ukraińskiej Espreso TV, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że gdyby Ukraina przegrała wojnę spowodowaną rosyjską napaścią, "to by była przegrana całego świata zachodniego". Jej zdaniem wojna może się zakoczyć tylko wtedy, gdy Ukraina zwycięży i gdy Rosja uzna, że to ona ją zaczęła. Ołeksandr Pustovyi, dyrektor Sobotniej Szkoły Ukraińskiej w Warszawie, oceniając relacje polsko-ukraińskie, powiedział, że "to czas najwyższy, żeby pokazać całemu światu, że narody mogą się przyjaźnić".