Czas Obajtka

Czytałem o tym z prawdziwą satysfakcją, bo mam swój udział w rozsławianiu osiągnieć Prezesa Obajtka. Już miesiąc temu, kiedy po zakupie przez Orlen kilkunastu gazet lokalnych o Obajtku robiło się głośno, zwróciłem uwagę na jego rzadko spotykaną prawdomówność. W felietonie "Obajtek szczery do bólu" zacytowałem wezwanie Prezesa Orlenu, byśmy skończyli w Polsce z hipokryzją i udawaniem. Obajtek przyznaje, że kariery robi się dzięki "uwarunkowaniom politycznym" i przypomina, że tak było za rządów SLD i nie inaczej w czasach Platformy i PSL. Ten brak złudzeń co do natury polityki ujął mnie szczerością. Kiedy jednak czytałem coraz więcej zachwytów nad Obajtkiem i zapowiedzi awansów, ogarniał mnie niepokój. Uznałem, że to ostatni moment, by udzielić Obajtkowi koleżeńskich przestróg.

Po pierwsze, niech się nie spieszy do obejmowania urzędu premiera. To bardzo niepewna posada. Ostatni, który dłużej ten urząd piastował, to był Józef Cyrankiewicz. Rządził - jeśli można użyć tego słowa – kilkanaście lat i zasłynął paroma niefortunnymi pogróżkami, ale w końcu zapamiętany została jako elegancki sybaryta i polityczny lawirant dbający o posady dla, równie jak on elastycznych, kolegów z PPS. Żaden premier tak długo nie rządził, a o wielu pamięć zaginęła. O premierach sanacyjnych w ogóle nie warto wspominać, bo był nawet taki czas, że premierzy zmieniali się co kilka tygodni. W Polsce rządzonej przez Naczelnika Kaczyńskiego jest tylko trochę lepiej. Los Beaty Szydło powinien dać Obajtkowi do myślenia. Prezesa też wypada przestrzec: Obajtek wygląda na ambitnego. Może uwierzyć, że jest Napoleonem, bo przecież już go do Napoleona porównywali. Jest młody, ambitny i może nie wytrzymać nerwowo. Zacznie ryć pod Prezesem, tak jak rył pod swoim kuzynem z firmy Elektroplast. W tym momencie przypomina mi się bohater Izaaka Babla – Benia Krzyk. O Beni Krzyku mówiono, że czuł się tygrysem, lwem, a nawet kotem i nie zamierzał umierać dwadzieścia razy dziennie. Nie wiadomo, czy Obajtkowi wydaje się, że jest tygrysem, lwem albo kotem, zapewne jednak śni po nocach, że jest arabskim szejkiem, a Orlen to Saudi Aramco. Cała droga życiowa Prezesa Obajtka wskazuje też, że nie zamierza on umierać dwadzieścia razy dziennie. Z takim trzeba ostrożnie.