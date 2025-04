Gawkowski: cyberatak miał skompromitować Rafała Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Zidentyfikowaliśmy, że atak przyszedł z grup, które są związane z rosyjskim i białoruskim wywiadem. Miał skompromitować w jakikolwiek sposób Rafała Trzaskowskiego. To się nie udało, bo parasol wyborczy zadziałał - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do cyberataku na Platformę Obywatelską.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 o cyberataku na PO.

- Zidentyfikowaliśmy, że atak przyszedł z grup, które są związane z rosyjskim i białoruskim wywiadem. Szczególnie z rosyjską grupą GRU, czyli wywiadem wojskowym - powiedział. Dodał, że "znamy nazwy tych grup".

Jak mówił Gawkowski, "to był atak wymierzony nie w zwykłego pracownika, tylko miał doprowadzić do ataku na najbliższych współpracowników Rafała Trzaskowskiego i samego kandydata na prezydenta". - Miał skompromitować w jakikolwiek sposób Rafała Trzaskowskiego. To się nie udało, bo parasol wyborczy zadziałał - przekazał.

Dodał, że "to jest atak, który pokazuje, że wszyscy mogą być narażeni na jakiekolwiek sytuacje krytyczne i powinni być czujni".

Gawkowski: co minutę są zgłoszenia dotyczące cyberataków

Gawkowski podkreślił, że "ataków w cyberprzestrzeni dziennie są setki". Dodał, że "co minutę są zgłoszenia".

Poinformował, że "w Polsce w 2024 roku zostało zgłoszonych ponad 600 tysięcy incydentów". - Jesteśmy, jako Polacy, najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Polska jest na hybrydowej wojnie z Rosją - zaznaczył.

Jak mówił, "Rosjanie dzisiaj zwiększyli kilkukrotnie obsadę GRU w kierunku na Polskę". - Chcą kupować tutaj za duże pieniądze, 3-4 tysiące euro, ludzi, którzy będą na ich rzecz pracowali, siejąc dezinformację. To wszystko się dzieje - dodał.