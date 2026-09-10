Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co ze stałą obecnością wojsk USA w Polsce? Szef MON: dziś jest ważny dzień

|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Amerykańska delegacja przyjechała do MON. Relacja reportera TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Maciej Kulczyński
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe żołnierzy USA. Decyzja jest po stronie amerykańskiej - mówił na konferencji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po południu do Ministerstwa Obrony Narodowej na rozmowy przyjechała delegacja z USA. Kosiniak-Kamysz ocenił, że to "ważny dzień".

Wicepremier, szef MON pytany w czwartek na konferencji prasowej w Karpaczu o sprawę stałej bazy wojskowej USA w Polsce, ocenił, że "dzisiaj ważny dzień". Mówił, że jego zastępcy spotykają się między innymi z podsekretarzem stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasem DiNanno. Jak relacjonował reporter TVN24 Jan Piotrowski DiNanno przyjechał około 13.30 do siedziby MON razem z ambasadorem USA Tomem Rose'em. Przywitał ich wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Kosiniak-Kamysz mówił też, że William J. Cappelletti, który "jest odpowiedzialny ze strony amerykańskiej za negocjacje na temat baz amerykańskich, z ministrem [Pawłem] Zalewskim jest w różnych miejscach w Polsce, w bazach, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze". - Oglądają różne lokalizacje - dodał.

Kosiniak-Kamysz: Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe żołnierzy USA

- Bardzo ważne jest to, że Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Ja zostałem przez Radę Ministrów upoważniony do tego, żeby podjąć wszystkie możliwe kroki, działania, zabezpieczyć środki finansowe, żebyśmy mogli na stałe gościć amerykańskich sojuszników. Ten proces trwa - podkreślił.

Dodał, że "bardzo ważne jest współdziałanie w tym zakresie po polskiej stronie". - Rola prezydenta Nawrockiego i jego dobre kontakty z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nasza aktywność i nasze zespoły negocjacyjne i zabezpieczenie finansowe, które musi zapewnić cały rząd, całe państwo, bo to jest ogromna inwestycja - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Znacząca część tych kosztów będzie po stronie polskiej. My zyskujemy bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, jak wszystko na tym świecie, kosztuje. Ten wydatek jest inwestycją. To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo - podkreślił.

Zaznaczył, że decyzja jest po stronie amerykańskiej. Mówił też, że przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie "zajmie jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy, jak informuje Pentagon".

Pytany o potencjalną lokalizację stałej bazy USA w Polsce, powiedział, że "my proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska". Kosiniak-Kamysz powiedział też, że utworzenie stałej bazy to jest inwestycja "rzędu kilkunastu miliardów złotych".

Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich w maju tego roku. 18 czerwca, po spotkaniu z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem jego polski odpowiednik szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź Amerykanów.

Według ministra obrony, Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji utworzenia stałej bazy, choć - jak zastrzegł wówczas Kosiniak-Kamysz - nie oznacza to jeszcze ostatecznej decyzji.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejUSAŻołnierze
Czytaj także:
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu
WARSZAWA
Śmiertelne pobicie w Bytowie. Policja prosi o pomoc w znalezieniu świadków
Brutalne pobicie i śmierć 36-latka. Pilny apel policji
Trójmiasto
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Okrzyki i szarpanina z Macierewiczem na miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
WARSZAWA
Sam Altman
OpenAI poza kontrolą. Sam Altman ma złożyć wyjaśnienia
BIZNES
imageTitle
Lekko, łatwo i przyjemnie. Polacy bez trudu zaczęli mistrzostwa Europy
EUROSPORT
zloto nbp
Ile Polska ma złota? Glapiński o najnowszych zakupach
BIZNES
Europejski Bank Centralny EBC
EBC podjął decyzję. "Gospodarka okazała się odporna"
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: zablokujemy zmiany w ETS
Świat
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Milionowe straty po katastrofie. PKP podaje kwotę
WARSZAWA
Mężczyzna zatrzymany przez policjantów
Porwanie sprzed galerii handlowej. Przyłożył jej nóż do gardła i kazał jechać
Katowice
imageTitle
Szokujące wyznanie sędziego. "Proszą o pokazanie żółtej kartki"
EUROSPORT
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
METEO
Polskie myśliwce
Trzy alerty RCB jednego dnia. Przez rosyjskie ataki
Polska
38-latka w ciągu swojego życia miała aż dziewięć zakazów prowadzenia pojazdów
Dziewięć sądowych zakazów 38-latki. Teraz grozi jej więzienie
Katowice
Fabryka Volkswagena
Drastyczne cięcia w Volkswagenie. Nawet kilkanaście miliardów euro
BIZNES
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w Szpitalu Południowym. NFZ podaje szczegóły
WARSZAWA
Kajdanki, więzienie. Zdjęcie ilustracyjne
"Przyszedł do restauracji z zamiarem dokonania publicznej egzekucji swojej byłej żony"
Świat
26910609
Bez niespodzianki. Świetny mecz Polaków na otwarcie turnieju
EUROSPORT
Międzyzdroje
Wjechał autem w rodzinę na chodniku, zginęły trzy osoby. Jest wyrok
Szczecin
Migranci na granicy Ceuty
Rząd wiedział o nadchodzącym napływie migrantów? Ujawniono dokumenty
Świat
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
METEO
Szpital przy ulicy Inflanckiej
37-latka zmarła w trakcie porodu. Prokuratura wszczęła śledztwo
WARSZAWA
Sztuczna inteligencja przyczyniła się do odkrycia w matematyce
AI rozwiązała problem milenijny? "Zapaliła się czerwona lampka"
Hubert Kijek
imageTitle
PZKol zaprezentował kadrę na szosowe mistrzostwa świata
EUROSPORT
Prokuratura Okręgowa w Warszawie (zdjęcie poglądowe)
Jest śledztwo w sprawie projektu "Marka Polska"
Polska
Bogusław Kośmider
Obelżywe filmy atakowały radną i wiceprezydenta. Sprawę umorzono, bo Meta nie odpisała
Bartłomiej Plewnia
Nowe progi na Solnej
Tu doszło do tragedii. Kierowcy omijają progi na Solnej. Sypią się mandaty
Kraków
Dom został poważnie uszkodzony
Rakieta z F-35 uderzyła w dom. Koniec śledztwa
Lublin
Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie), gdzie w środę doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem
Podnieśli wrak lokomotywy, "były pewne problemy"
Mazowieckie
Lucia Sisic
Nie żyje Lucia Sisic
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica