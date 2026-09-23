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Sygnały u dzieci mogą zaskakiwać. Nowotwór "ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy"

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Nowotwory u dzieci
Co roku w Polsce wykrywa się ponad tysiąc nowotworów u dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN
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Walczą z nowotworami. Najmłodsza Alicja ma tylko pięć lat, najstarsza Nadia 17, ale to opowieść nie tylko o nich, bo są i młodsi. Co roku u tysięcy dzieci i nastolatków pojawiają się nowotwory. Jak to możliwe, że u tak młodych ludzi? Materiał "Faktów" TVN.

Każdego roku w Polsce wykrywa się od 1100 do 1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci. Choroba nie zawsze zaczyna się od oczywistego objawu, dlatego trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, co boli, ale jak długo i jak często.

- Jeśli chodzi o białaczki, to pojawiają się nawracające infekcje, gorączki bez uchwytnej przyczyny, krwawienia z dziąseł, krwawienia z nosa - wskazuje Marzena Domańska z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

W Polsce co roku wykrywa się od 1100 do 1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci
W Polsce co roku wykrywa się od 1100 do 1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci
Źródło zdjęcia: TVN

Nie każdy niepokojący objaw oznacza chorobę, ale warto to sprawdzić i być czujnym, bo często nie dopuszczamy nawet myśli, że kilkuletnie dziecko może mieć nowotwór.

- Jak trafia dziecko kaszlące, to ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy, czy ma nowotwór. Jeśli trafi dorosły człowiek kaszlący, to pierwszą rzeczą, jaką sprawdzimy, będzie to, czy ma nowotwór - podkreśla prof. Anna Raciborska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

O nowotworach u dzieci mówiliśmy też w ostatnim "Wywiadzie medycznym":

OGLĄDAJ: Co roku około 1200 najmłodszych i ich rodzin dowiaduje się o diagnozie
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Źródło: "Fakty" TVN
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Tagi:
NowotworyOnkologiadzieci
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