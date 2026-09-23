Polska Sygnały u dzieci mogą zaskakiwać. Nowotwór "ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy" Adrianna Otręba |

Co roku w Polsce wykrywa się ponad tysiąc nowotworów u dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN

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Każdego roku w Polsce wykrywa się od 1100 do 1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci. Choroba nie zawsze zaczyna się od oczywistego objawu, dlatego trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, co boli, ale jak długo i jak często.

- Jeśli chodzi o białaczki, to pojawiają się nawracające infekcje, gorączki bez uchwytnej przyczyny, krwawienia z dziąseł, krwawienia z nosa - wskazuje Marzena Domańska z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

W Polsce co roku wykrywa się od 1100 do 1300 nowych przypadków nowotworów u dzieci Źródło zdjęcia: TVN

Nie każdy niepokojący objaw oznacza chorobę, ale warto to sprawdzić i być czujnym, bo często nie dopuszczamy nawet myśli, że kilkuletnie dziecko może mieć nowotwór.

- Jak trafia dziecko kaszlące, to ostatnią rzeczą, jaką pomyślimy, czy ma nowotwór. Jeśli trafi dorosły człowiek kaszlący, to pierwszą rzeczą, jaką sprawdzimy, będzie to, czy ma nowotwór - podkreśla prof. Anna Raciborska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

O nowotworach u dzieci mówiliśmy też w ostatnim "Wywiadzie medycznym":

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