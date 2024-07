Tomczyk o bazie w Redzikowie: ogromny krok do przodu

Możemy z dumą powiedzieć, że mamy bazę amerykańską, ale też bazę NATO, która jest już w pełni ukształtowana, jest gotowa do użycia - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do obiektu Aegis Ashore w Redzikowie.

W deklaracji końcowej szczytu NATO ogłoszono, że uruchomienie obiektu Aegis Ashore w Redzikowie w Polsce uzupełnia istniejące aktywa w Rumunii, Hiszpanii i Turcji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, zapewniając o gotowości bazy w Polsce do pełnienia misji, że to ważny krok dla bezpieczeństwa transatlantyckiego i zdolności NATO do obrony przed rosnącym zagrożeniem ze strony rakiet balistycznych.

Wiceszef MON odnosząc się do tej kwestii w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, podkreślał, że "to jest ochrona przed rakietami dalekiego zasięgu".

- To są rakiety, których głowice, są kinetyczne. To nie są w ogóle rakiety tego typu, że one mają ładunek. Jest głowica kinetyczna, która zderza się z rakietą balistyczną, która leci w kierunku Europy czy Stanów Zjednoczonych - mówił.

- Od samego początku cały ten system antyrakietowy, który powstał w Europie, mówię o radarze w Czechach, czy o tarczy i o antyrakietach w Polsce, to jest system ochrony przed rakietami balistycznymi, głównie z Bliskiego Wschodu. Ale oczywiście, jak tego typu systemy, mogą chronić też przed zagrożeniem z innych rejonów świata - dodał.

- Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że mamy bazę amerykańską, ale też bazę NATO, która jest już w pełni ukształtowana, jest gotowa do użycia i została wpięta w ten system natowski - mówił.

Tomczyk ocenił, że "dla nas to ogromny krok do przodu". - To pokazuje, że my na tej mapie świata jesteśmy w systemie natowskim, systemie amerykańskim i Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym - dodał.

Tomczyk o ukraińskim legionie

Wiceszef MON odniósł się do podpisanej w poniedziałek polsko-ukraińskiej umowy w zakresie bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że "umówiliśmy się też w naszym porozumieniu na sformowanie i szkolenie na terenie Polski ukraińskiego legionu". - Będzie to nowa formacja złożona z ochotników, która na wzór ukraińsko-polsko-litewskiej brygady mogłaby umożliwić obywatelom Ukrainy, znajdującym się na terenie Polski, wzięcie udziału w obronie Ukrainy - dodał.

- Polska jest dzisiaj pierwszym krajem na świecie, który szkoli ukraińskich żołnierzy. Wyszkoliliśmy do tej pory 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy, którzy walczą na froncie i to jest element takiej wspólnej polityki, którą realizujemy - mówił Tomczyk.

- Polacy dają możliwość szkolenia, my wyszkolimy tych ochotników, wyszkolimy tych żołnierzy, ale to, jak oni będą rekrutowani, jak będzie wyglądał ten proces, gdzie oni trafią, to jest już kwestia Ukrainy - powiedział, odnosząc się do kwestii stworzenia i szkolenia ukraińskiego legionu.

- My mówimy też jasno o stronie ukraińskiej, że jesteśmy w stanie zrobić więcej, jeżeli chodzi o proces szkolenia. Ukraina też wychodziła z takimi postulatami, żeby szkolenie było na terenie Ukrainy. My nie chcemy, żeby tak było. Chcemy, żeby szkolenie odbywało się w Polsce - zaznaczył.

Pytany, czy jest jakieś porozumienie, że Polska będzie jakoś zachęcała Ukraińców, którzy są w Polsce, do tego, żeby się szkolili i szli na front, odparł, że "kwestia mobilizacji ludzi do wojska w Ukrainie jest tematem ukraińskim".

- To znaczy państwo ukraińskie musi mieć takie narzędzia, które im na to pozwolą i to jest po stronie Ukrainy. My mówimy: możemy zrobić dla was więcej, jeżeli chodzi o kwestie szkolenia wojsk. To jest też w interesie Rzeczypospolitej, to jest w interesie całego NATO, żeby jak najwięcej żołnierzy było przeszkolonych, żeby mogli walczyć z Rosjanami - dodał.

Autorka/Autor:js/kab